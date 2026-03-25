Atacante de preparatoria Makárenko fue directo contra maestras; ocultó arma en estuche de guitarra

El adolescente de 15 años, identificado como Osmar 'N', quien perpetró el ataque en la preparatoria Makárenko de Lázaro Cárdenas, fue directamente a agredir a las dos maestras que murieron luego de que accionara el arma larga con la que llegó a la institución la mañana del martes, confirmó el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña.

Tras la revisión de algunos videos de las cámaras instaladas en la institución educativa, se confirmó que el adolescente ingresó e inmediatamente atacó a una de las maestras que se encontraba de espaldas, contra quien descargó una primera ráfaga para después dirigirse contra la otra docente que se encontraba detrás del mostrador de la entrada principal.

El adolescente que cometió el doble homicidio luego de ser asegurado por las autoridades. Foto: Especial

“En los primeros análisis de video que se tiene sí es una actuación directa que ejecutó el joven de 15 años contra sus maestras que se encontraban en el mostrador de la entrada principal de la institución. Es un actuar concreto y directo que él realiza en las características que se aprecian en el video, una de las maestras se encontraba de espaldas y él llega directo a atacarla”, dijo el fiscal en entrevista radiofónica con Azucena Uresti.

Tras haber asesinado a la primera maestra, Osmar 'N' hace dos movimientos más para poder tener contacto con la otra profesora que intentó ocultarse detrás del mostrador. Finalmente logró alcanzarla y le disparó. La víctima recibió siete impactos del arma larga AR-15 que portaba, lo que causó su fallecimiento.

“En la ráfaga que él realiza en este tercer acercamiento alcanza a visualizar y disparar contra la maestra que se encontraba resguardada detrás del mostrador”, detalló. Las víctimas fueron identificadas como María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla.

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Agresor ocultó arma en estuche de guitarra

Osmar 'N' salió de su casa en Lázaro Cárdenas con el arma AR-15 con la que perpetró el ataque oculta en un estuche de guitarra para evitar llamar la atención hasta que llegó a la preparatoria Antón Makárenko a donde recientemente había ingresado a estudiar. De acuerdo con la propia institución el atacante no presentaba ningún tipo de problema que haya llevado a que perpetrada dicho ataque.

“No había sido expulsado, ni presentaba problemas en sus colegiaturas u otra situación interna que justifique o esté relacionada con un acto tan lamentable como el ocurrido”, indicó la escuela privada en un breve comunicado en el que señaló también que Osmar no se presentó a clases ese día y que sólo ingresó y realizó el ataque en la recepción.

El fiscal de Michoacán indicó que tras haber ingresado y sacado el arma, la funda de la guitarra se queda tirada en la entrada de la escuela. Tras el ataque y como parte de las diligencias ministeriales es recuperada y en su interior se localizaron 46 cartuchos útiles del arma larga.

El agresor se tomó una foto con el arma larga y la subió a sus redes sociales antes del ataque. Excélsior

Al respecto de la procedencia del arma, el fiscal confirmó que no cuenta con registro y por lo tanto es ilegal, ya que se consultó a la Secretaría de la Defensa Nacional lo relacionado a ella. De acuerdo con comentarios del propio joven, señaló el fiscal de Michoacán, el arma la sacó de su casa, por lo que aún se investiga la procedencia de ésta.

“Solicitamos el registro a la Sedena, nos comentan que no hay ningún registro de ninguna licencia de portación de arma a ninguna autoridad municipal ni estatal, es una arma ilegal que él sustrajo de su domicilio o agarró de algún lugar. Él (el atacante) señala que la sustrae de su domicilio”, agregó.

Buscan celular de atacante; piden ayuda a familiares

Las autoridades están en búsqueda del celular que le pertenecía al adolescente de 15 años, quien se grabó exhibiendo el arma larga en su habitación previo a perpetrar el ataque. De acuerdo con el fiscal de Michoacán Osmar ’N’ no llevaba su celular al momento de la agresión en la preparatoria Makárenko.

“Se hizo una petición familiares que contribuyeran para ver si podemos dar con el dispositivo, con el celular. Hasta ayer por la noche no se ha localizado, esperemos poderlo obtener el día de hoy”.

Osmar faltó a clases y sólo ingresó a la escuela a cometer el atentado contra las dos maestras. Especial

El celular es parte importante de la investigación, ya que además de grabar el video que subió en redes sociales donde luce el arma, también se tomó una foto con ella y grabó otro video en inglés en el que hace referencia a la influencia “incel”.

“Es importante para las áreas periciales de psicología analizar el estatus psicológico de este joven y sobre todo el dispositivo tuviera alguna referencia o vinculación con un agente externo, una persona externa que lo pudo haber motivado, es parte de la investigación que tenemos que atender”, comentó el fiscal.

Tras cometer el doble homicidio y ser sometido en la institución hasta el arribo de las autoridades, Osmar 'N' fue trasladado a Morelia, Michoacán, durante la tarde de ayer y hoy se solicitará su declaración oficial si es que así lo decide, con presencia del apoyo legal, de personal de derechos humanos y de la comisión de víctimas por tratarse de un menor de edad.

Además, como parte de la misma investigación por el doble homicidio, las autoridades de Michoacán entrevistarán a la madre y al padrastro del atacante, quien pertenece a la Secretaría de Marina.

vjcm