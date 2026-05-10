Violencia judicial, reto para los periodistas en México; persisten abusos

La violencia y el acoso judicial hacen que México continúe siendo uno de los países más violentos para ejercer el periodismo de acuerdo con los resultados de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

La Cámara de Diputados recibió el análisis donde se destacó que la violencia contra la prensa ha persistido y se ha recrudecido. Se advierte sobre la impunidad estructural y ataques constantes contra reporteros que cubren temas de corrupción y crimen organizado.

México, en un lugar crítico: el más letal para periodistas en Occidente

El informe refiere que México se sitúa actualmente en el peldaño 122 de 180 naciones, una mejora marginal respecto al sitio 127 de ediciones pasadas, pero con una realidad interna que los especialistas califican como crítica.

El director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, Artur Romeu, señaló que México sigue siendo el país más letal para la prensa en todo el hemisferio occidental. Argumentó que, pese a la existencia de mecanismos de protección, el gremio periodístico enfrenta una violencia que ha cobrado la vida de 12 periodistas en la actual administración federal, de los cuales sólo uno contaba con medidas precautorias.

La representante de Reporteros Sin Fronteras en México, Balbina Flores Martínez, afirmó que México empeoró en su puntuación en la clasificación desde 2022. Flores Martínez que a pesar de que existen 19 mecanismos de protección y que 700 periodistas lo tienen, se sigue careciendo de acciones inmediatas para garantizar la seguridad, sobre todo de los periodistas que se encuentran en las localidades más alejadas del país, donde el crimen organizado sigue teniendo el control.

La especialista advirtió sobre la consolidación de “zonas de silencio” en entidades como Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Los especialistas coincidieron en que el periodismo es necesario para que los ciudadanos estén informados con información libre, plural, independiente, para que tomen decisiones y participen en la democracia.

¿Qué más dice el reporte de RSF sobre la libertad de prensa en el mundo?

“En los 25 años que RSF ha publicado la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, la libertad de información se ha ido deteriorando y el panorama, ensombreciendo paulatinamente. Los periodistas siguen siendo asesinados o encarcelados por su trabajo, pero las tácticas de ataque a la libertad de prensa están cambiando: el periodismo sucumbe, asfixiado por un discurso político hostil hacia los reporteros, debilitado por una economía de los medios en declive y presionado por la instrumentalización de leyes contra la prensa”.

“De los cinco indicadores analizados en la Clasificación, el legal es el que más ha bajado este año: entre 2025 y 2026, se ha deteriorado en más del 60 % de los países, es decir, en 110 de los 180. Es el caso, entre otros, de India (puesto 157), de Egipto (169), de Israel (116) o de Georgia (135). La criminalización del periodismo mediante la vulneración del derecho de prensa y el uso indebido de leyes de excepción o de derecho común, se afianza como un fenómeno mundial”.

Los cinco puntos clave de la Clasificación 2026 de RSF:

1. La puntuación media del conjunto de países del mundo nunca ha sido tan baja. Más de la mitad de los países se encuentran en una situación “difícil” o “muy grave” por primera vez en los 25 años de historia de la Clasificación.

2. De los cinco indicadores que miden el estado de la libertad de prensa en el mundo (político, legal, económico, social, seguridad de los periodistas), el que puntúa el marco legal es el que más ha bajado este año.

3. Estados Unidos (puesto 64) pierde siete posiciones, mientras que otros países americanos, como Ecuador y Perú, se hunden en la tabla.

4. Noruega encabeza la Clasificación por décimo año consecutivo, mientras que Eritrea se afianza en el último puesto desde hace tres años.

5. Siria (141) registra el mayor avance en la Clasificación de 2026 (+36), tras dejar atrás la era al Assad.

*mcam