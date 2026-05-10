Imco: en aulas, mejor calidad que cantidad; urgen a mejorar programas, capacitación docente...

Pasar más horas en las aulas no garantiza, por sí solo, mejores resultados académicos, aseveró el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en el marco de la polémica que desató el anuncio de la SEP, el jueves, sobre el adelanto del cierre del ciclo escolar, con el calor y el Mundial como factores determinantes.

El Imco subrayó que la evidencia internacional muestra que importa más la calidad del tiempo educativo que la cantidad. Sin embargo, cuando un sistema tiene muy pocas horas efectivas de enseñanza, aumentar el tiempo sí puede mejorar resultados.

Un ejemplo de estas disparidades, refirió, se observa al contrastar países con enfoques distintos, pues mientras que Dinamarca destina 1.5 veces más horas de clase que México, nuestro país, a su vez, destina 1.5 veces más horas que Alemania, una de las potencias educativas globales.

El pasado jueves, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio a conocer que se adelantaría el cierre del ciclo escolar al 5 de junio, lo que inmediatamente causó rechazo y crítica de gobernadores, el sector empresarial, sindicatos y padres de familia.

El viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no era una decisión final, que sólo era una propuesta. Y más tarde, Delgado informó que mañana se reunirá con los titulares estatales de educación para dar una propuesta definitiva de calendario escolar.

Entre las críticas por el ajuste previsto, refirieron la afectación en el nivel educativo de los alumnos.

La visión de las horas efectivas en la escuela, la comparte Sylvia Schmelkes, quien fue presidenta del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, al señalar durante el foro organizado por el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical el pasado 2 de mayo, que en el sistema educativo de nuestro país persisten problemas estructurales, como la insuficiente calidad del aprendizaje, la baja permanencia escolar y la inequidad, lo cual fue agravado por la pandemia de covid-19.

Expertos señalan que en el caso de México, en donde —de acuerdo con cifras del Inegi— hay 24.2 millones de personas que presentan rezago educativo (19% de la población); 4 millones de niñas y niños están fuera del sistema educativo, y 66% de los estudiantes no domina operaciones matemáticas básicas, se deben transformar las horas actuales en tiempo efectivo de aprendizaje, actualizando programas de estudio y reforzando la capacitación docente, así como el uso responsable de las nuevas tecnologías y el acceso a internet.

Imco advierte que más horas en las aulas no garantizan la calidad educativa

Aunque tradicionalmente se ha asociado la permanencia prolongada en las aulas con un mayor aprendizaje, datos demuestran que la calidad del tiempo educativo es mucho más relevante que la cantidad, pues pasar más horas en las aulas no garantiza, por sí solo, mejores resultados académicos, aseveró el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (Imco).

En ello coincidió Sylvia Schmelkes, quien fuera presidenta del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), al señalar durante el foro organizado por el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, el pasado 2 de mayo, que en el sistema educativo de nuestro país persisten problemas estructurales, como la insuficiente calidad del aprendizaje, la baja permanencia escolar y la inequidad, lo cual fue agravado por la pandemia de covid-19.

El Imco dio a conocer que la evidencia internacional muestra que importa más la calidad del tiempo educativo que la cantidad. Sin embargo, cuando un sistema tiene muy pocas horas efectivas de enseñanza, aumentar el tiempo sí puede mejorar resultados.

Organizaciones han alertado sobre el impacto en los derechos de los niños. Cuartoscuro

Un ejemplo claro de estas disparidades se observa al contrastar países con enfoques distintos, pues mientras que Dinamarca destina 1.5 veces más horas de clase que México, nuestro país, a su vez, destina 1.5 veces más horas que Alemania, una de las potencias educativas globales.

Esta relación inversa entre tiempo y resultados en países como Alemania sugiere que el aprovechamiento pedagógico es el verdadero motor del éxito.

Sin embargo, los expertos señalan un matiz importante en aquellos sistemas donde existe una carencia crítica de horas efectivas de enseñanza, un incremento en el tiempo escolar sí puede traducirse en una mejora de los resultados.

Especialista señalan que el reto no parece ser añadir más minutos a la jornada, sino transformar las horas actuales en tiempo efectivo de aprendizaje, actualizando programas de estudio y reforzando la capacitación docente, así como el uso responsable de las nuevas tecnologías y el acceso a internet.

Además, para elevar el nivel de la educación, el enfoque debe pasar de la acumulación de horas a la excelencia en la práctica docente y la optimización del tiempo en el salón de clases.

Por su parte, Schmelkes advirtió que nuestro país no sólo enfrenta rezagos históricos, sino retrocesos en indicadores clave.

Destacó que apenas 8% de la demanda en educación inicial es atendida, que persisten problemas de permanencia escolar y que siete de cada diez escuelas carecen de internet.

Subrayó que el sistema educativo está reproduciendo desigualdades y que la falta de políticas integrales hacia el magisterio refleja que la educación no ha sido una prioridad real.

También expuso que las organizaciones sindicales no han asumido plenamente su responsabilidad en la defensa de la calidad educativa.

El pasado jueves, el secretario de Educación federal, Mario Delgado, dio a conocer que se adelantaría el cierre del ciclo escolar al 5 de junio debido a las altas temperaturas y al Mundial de Futbol, lo que causó rechazo y crítica de gobernadores, el sector empresarial, sindicatos y padres de familia.

Mario Delgado afirmó que mañana se revisará una nueva propuesta sobre el cierre de ciclo escolar con los secretarios de Educación de los estados Foto: Especial

El viernes, la Presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo que no era una decisión final, por lo que más tarde, Delgado dijo que mañana se analizará el calendario con los titulares estatales de Educación.

*mcam