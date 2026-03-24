Fusil de guerra en las aulas: el calibre 5.56 detrás del ataque en Michoacán

El estruendo de las detonaciones rompió la rutina escolar en cuestión de segundos. Entre gritos y puertas cerrándose de golpe, un estudiante armado con un fusil de uso militar abrió fuego dentro de la preparatoria, dejando a dos profesoras sin vida y a toda una comunidad en shock.

El aseguramiento de un fusil calibre 5.56 milímetros tras el ataque armado ocurrido en la preparatoria Makárenko, en Lázaro Cárdenas, se convirtió en uno de los ejes centrales de la investigación oficial debido al tipo de armamento utilizado y a las implicaciones de su presencia dentro de un entorno escolar.

Autoridades estatales confirmaron que el arma larga fue localizada durante el operativo realizado dentro del plantel, luego de la detención de un estudiante de 15 años señalado como presunto responsable de disparar contra dos profesoras, quienes murieron a consecuencia de impactos de proyectil.

Hallazgo del arma y capacidad de daño potencial

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el fusil se encontraba con su cargador abastecido y más de 40 cartuchos útiles adicionales, lo que evidencia no solo la disponibilidad de municiones sino la capacidad potencial de causar un número mayor de víctimas.

El calibre 5.56x45 milímetros OTAN es considerado una munición intermedia diseñada para operaciones tácticas, caracterizada por su elevada velocidad, trayectoria relativamente estable y precisión en distancias cortas y medias. Estas características han favorecido su adopción por fuerzas armadas y cuerpos policiales en distintas regiones del mundo.

Uso institucional y circulación fuera de ámbitos oficiales

Este tipo de cartucho es empleado por plataformas de asalto ampliamente difundidas como los fusiles de la familia M16 y M4, así como por modelos desarrollados por fabricantes europeos e israelíes en las últimas décadas. Su presencia fuera de ámbitos militares o institucionales suele clasificarse como armamento de alto poder.

Especialistas en seguridad han señalado en casos similares que la circulación de rifles calibre 5.56 en manos de civiles puede vincularse con dinámicas de tráfico ilegal, robo a corporaciones o desvío desde arsenales relacionados con grupos criminales, aunque en este caso aún no se ha determinado el origen del arma asegurada.

Líneas de investigación y análisis pericial

La investigación ministerial se centra ahora en establecer cómo el adolescente tuvo acceso al fusil, si existió apoyo de terceros y cuál fue la ruta de obtención del armamento. Estas líneas suelen incluir peritajes balísticos, análisis de huellas, rastreo del número de serie y revisión de antecedentes de aseguramientos previos.

En paralelo, autoridades deberán determinar si el arma presenta modificaciones, una condición frecuente en rifles utilizados fuera de entornos oficiales, donde pueden alterarse mecanismos, culatas o sistemas de alimentación para incrementar su funcionalidad o facilitar su ocultamiento.

Otro punto relevante será el análisis de los cartuchos asegurados, cuya trazabilidad puede aportar indicios sobre redes de distribución ilegal o vínculos con decomisos anteriores realizados por fuerzas federales o estatales.

Impacto en protocolos de seguridad y agravantes legales

El uso de fusiles de asalto impacta la dinámica de respuesta ante emergencias, ya que presentan mayor capacidad de penetración en comparación con armas cortas, lo que modifica protocolos de evacuación, atención médica y aseguramiento de escenas del crimen en entornos cerrados como escuelas.

A nivel jurídico, la portación y uso de armamento de características militares constituye un agravante dentro de las investigaciones penales, especialmente cuando deriva en homicidios múltiples o pone en riesgo a población civil, como ocurrió en este caso.

Mientras continúan las diligencias periciales, el fusil permanece bajo resguardo ministerial como pieza clave de prueba. Su análisis técnico será determinante para reconstruir la mecánica de los hechos y definir responsabilidades adicionales si se confirma la participación indirecta de otras personas.

El seguimiento del arma decomisada abre además una dimensión más amplia sobre los circuitos de disponibilidad de rifles de asalto en México y los desafíos que enfrentan las autoridades para contener su presencia en espacios civiles, particularmente en zonas portuarias y logísticas como Lázaro Cárdenas, donde los decomisos de armas largas han sido recurrentes en los últimos años.

Marco normativo sobre armamento de uso exclusivo

En México, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, vigente con reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación hasta 2024, establece en su artículo 11 que los fusiles y municiones de características militares son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La portación o posesión sin autorización constituye delito federal conforme al artículo 83, con agravantes cuando se emplea en la comisión de homicidio u otros ilícitos de alto impacto.

Características técnico-militares del calibre 5.56x45 mm

El cartucho 5.56x45 milímetros OTAN, estandarizado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 1980, mantiene vigencia operativa en 2026 como munición intermedia empleada por múltiples fuerzas armadas.

Su diseño responde a criterios de velocidad inicial superior a 900 m/s y menor peso respecto a calibres de batalla tradicionales, factores documentados en manuales técnicos militares utilizados por corporaciones policiales y ejércitos de diversos países.

Estadística reciente sobre decomisos de armas largas

Informes públicos de la SEDENA y reportes consolidados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que durante 2024 se aseguraron en México miles de armas largas en operativos federales y estatales, manteniéndose la tendencia registrada desde 2019 en decomisos vinculados a delincuencia organizada.

El INEGI, en la ENVIPE 2025, documenta que la percepción de circulación de armamento de alto poder continúa siendo un factor relevante en la sensación de inseguridad en zonas urbanas y portuarias.

Régimen jurídico aplicable a adolescentes

Cuando el probable responsable es menor de edad, el procedimiento se rige por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, vigente con reformas hasta 2023, que establece medidas diferenciadas respecto al sistema penal ordinario.

Este marco contempla investigación especializada, audiencias reservadas y sanciones socioeducativas, incluso en casos de delitos graves como homicidio o portación de armas de uso exclusivo.

Procesamiento pericial y estatus probatorio del arma

El aseguramiento de un arma de fuego en un evento violento activa protocolos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluyendo dictámenes balísticos, cadena de custodia y registro en bases de datos criminalísticas operadas por fiscalías y la FGR.

La determinación del origen, posibles modificaciones o vinculación con otros hechos delictivos depende de estos análisis técnicos, cuyos resultados suelen integrarse a la carpeta de investigación durante las etapas iniciales del proceso penal.

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