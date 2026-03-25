"Estamos devastados": Esposo de maestra asesinada en preparatoria Makárenko exige justicia

Entre el dolor y con una exigencia de justicia, familiares y amigos despiden a María del Rosario, una de las dos maestras que fueron asesinadas en la preparatoria particular Antón Makárenko por un estudiante de 15 años la mañana del martes.

"La verdad estamos muy devastados y justicia es lo que pedimos. El que ocasionó el atentado es un menor de edad pero ahora sí que tiene que haber autoridades que aunque sea menor de edad vengan y determinen ellos que tiene que haber porque justicia es lo que quiero", dijo Francisco Delgado Madrigal, esposo de María del Rosario.

Visiblemente afectado, Francisco Delgado Madrigal aseguró que su esposa, la maestra Maria del Rosario, siempre fue una "trabajadora excepcional, muy querida por todo el plantel y ahorita es lamentable su partida".

María del Rosario, originaria de Arteaga, Michoacán, fue recordada por su esposo como una profesional dedicada y aseguró que el responsable del asesinato no sólo destrozó a una familia, sino que también dejó a una hija sin madre.

"Soy padre de familia, yo educo bien a mis hijas , pero en este mundo tan cambiante", dijo el esposo de la maestra. La comunidad educativa y los allegados a la coordinadora académica se unen al clamor para que se aplique el peso de la ley por este doble homicidio.

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vjcm