Atentado en escuela de Michoacán no es un caso aislado; ¿cuántos se han dado en México?

Aunque lo ocurrido esta mañana en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pueda tratarse de un caso aislado, no lo es, pues en el país dichos eventos ya se han presentado anteriormente paralizando a la sociedad.

Si bien la mayoría de estos actos parecen estar lejanos ya que los vemos por televisión en su mayoría en los Estados Unidos, la realidad, combinada con las redes sociales y una falta de empatía hacia la juventud y en general a la sociedad pueden ser factores que delimitan este tipo de conductas.

Con lo ocurrido hoy en Michoacán podemos contabilizar cinco casos de violencia que se han dado en el país a lo largo de los años; el primero de ellos ocurrió en el año 2001 en la Ciudad de México, donde un intento de suicidio con arma de fuego en una secundaria de la ahora alcaldía Iztapalapa.

Seis años después, en 2007 en la misma capital del país, un padre de familia asesinó a la directora de un preescolar (Winston Churchill School) dentro del plantel. Tras aquel suceso todo quedó en calma hasta que en 2017 sucedió un hecho que cimbró al país.

Ese año en Monterrey, Nuevo León, un estudiante de 16 años disparó contra su profesora y compañeros en el Colegio Americano del Noreste, para que tres años después, en 2020 en Torreón, Coahuila, un alumno de 11 años abrió fuego en el Colegio Cervantes, matando a una maestra y suicidándose, dejando además seis heridos.

Las víctimas del joven de tan sólo 15 años identificado según se conoció en las indagatorias como Osmar N. fueron dos profesoras. Captura de pantalla

¿Incel detrás del atentado a profesoras en Michoacán?

Sin motivo aparente, el presunto agresor, un joven de complexión delgada, cabello rizado, vestido completamente de negro y con una sudadera con un estampado blanco visible, ingreso a la Preparatoria Anton Makárenko pasadas las 8:00 horas para realizar el ataque.

Las víctimas del joven de tan sólo 15 años identificado según se conoció en las indagatorias como Osmar N. fueron dos profesoras que estaban dando su clase, María del Rosario y Tatiana, de 36 y 37 años de edad respectivamente.

Los hechos ocurrieron en el plantel ubicado en la calle Francisco Villa, dentro de la colonia Centro, dejando como saldo el fallecimiento de las dos profesoras y pánico entre alumnos y personal docente que estaban realizando sus labores cotidianas.

Cabe mencionar que horas más tarde circularon materiales en video que vinculan al joven detenido con un movimiento en redes sociales denominado Incel, una peligrosa ideología misógina que crece en el mundo del internet.

El movimiento incel (celibato involuntario) es una comunidad digital que combina frustración sexual, misoginia extrema y discursos de odio hacia las mujeres. La palabra incel proviene del inglés involuntary celibate, es decir, célibe involuntario. Quienes se identifican con este término afirman vivir sin relaciones sexuales ni afectivas, a pesar de desearlas.

Cabe señalar que esta corriente surgió en los años 90 como espacio de apoyo, sin embargo, ha derivado en una subcultura violenta que normaliza la agresión y ha inspirado atentados reales como fue el perpetrado este martes por el joven en Michoacán.

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fdm