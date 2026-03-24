Prepa Makárenko se une en duelo por asesinato de maestras

La preparatoria Makárenko reaccionó en redes sociales tras el asesinato de dos maestras por parte de un adolescente de 15 años que abrió fuego con un arma larga la mañana de este martes, lo que provocó alerta y una intensa movilización.

A través de su cuenta de Facebook, el plantel ubicado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, dijo estar de luto tras el sensible fallecimiento de María del Rosario y Tatiana Bedolla, docentes a quienes calificó como integrantes fundamentales de su comunidad educativa.

A través de un comunicado oficial, la dirección de la institución expresó una profunda consternación y tristeza, calificando la partida de ambas maestras como una pérdida irreparable que deja un vacío inmenso en el corazón de la comunidad educativa.

El dolor que hoy vivimos como institución es profundo. Nos invade la consternación, la impotencia y una tristeza que compartimos con cada uno de sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos, señaló.

Todo el equipo bélico y el detenido fueron entregados a las autoridades para integrar la carpeta de investigación correspondiente Cortesía

Esta mañana, un estudiante de nivel medio superior de la preparatoria fue detenido tras el ataque, registrado en el interior del plantel educativo, ubicado sobre la calle Francisco Villa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Tras el reporte de detonaciones de armas de fuego corporaciones policiacas acudieron a la escuela. Al arribar al sitio, los elementos de seguridad localizaron a las dos mujeres, identificadas preliminarmente como docentes del plantel, sin vida y con impactos de proyectil de arma de fuego.

A nuestra comunidad estudiantil, les pedimos mantenerse unidos, apoyarse mutuamente y permitirse sentir. Hoy más que nunca, debemos recordarnos que somos una comunidad que se cuida, que se acompaña y que se sostiene en los momentos más difíciles, agregó la dirección de la escuela.

Subrayó que la esencia de la familia educativa se ha visto profundamente afectada por esta tragedia.