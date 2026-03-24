Atacante de maestras mostró arma en redes; investigan posible premeditación

La Fiscalía General del Estado de Michoacán investiga el comportamiento digital del adolescente señalado como presunto responsable del ataque armado ocurrido este martes al interior de la preparatoria privada Antón Makárenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde dos profesoras fueron asesinadas a balazos.

De acuerdo con información preliminar recabada por autoridades y reportes difundidos en redes sociales, el joven identificado como Osmar "N", habría publicado horas antes del crimen un mensaje, además de compartir imágenes en las que se le observa posando frente a un espejo con un arma larga.

Las publicaciones ya forman parte de las líneas de investigación ministerial, ante la posibilidad de que el ataque haya sido planeado con anticipación.

Reproducir Video Osmar Michoacan

Las víctimas fueron identificadas como Tatiana B., de 37 años, y María del Rosario S., de 36, quienes murieron dentro del plantel tras recibir impactos directos de arma de fuego.

En el lugar, autoridades aseguraron un fusil calibre 5.56 milímetros, armamento considerado de alto poder, cuya procedencia y forma de acceso por parte del menor continúan bajo análisis. Versiones sobre el móvil

Testimonios preliminares señalan que la agresión habría ocurrido luego de un conflicto dentro del plantel, presuntamente relacionado con la negativa para permitirle el ingreso a un aula tras llegar tarde.

Otras versiones indican que el adolescente habría manifestado sentirse hostigado por parte de las docentes, lo cual también es investigado. Perfil digital bajo revisión

Como parte de las indagatorias, peritos especializados analizan cuentas en redes sociales atribuidas al menor, donde habrían sido detectados mensajes de odio dirigidos hacia mujeres y expresiones asociadas a comunidades digitales extremistas.

La Fiscalía no ha confirmado oficialmente la autenticidad de estas publicaciones ni su relación directa con el ataque. Situación jurídica del agresor

El adolescente fue asegurado tras los hechos y quedó a disposición de la autoridad competente dentro del sistema de justicia para menores.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado versiones difundidas en algunos medios sobre una posible tentativa de suicidio posterior al ataque.

Las clases en el plantel fueron suspendidas y autoridades activaron protocolos de atención psicológica para alumnos y personal.

El caso ha generado conmoción en la comunidad portuaria y reavivó el debate sobre la seguridad escolar, el acceso a armas de alto poder y la influencia de contenidos violentos en redes sociales.

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