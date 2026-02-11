Asesinan a hombre para robarle su camioneta en Sinaloa; su hermano queda herido

Un hombre fue asesinado y su hermano resultó herido tras ser despojados de su camioneta en la carretera Mazatlán-Tepic, en el sur de Sinaloa.

El ataque ocurrió sobre la Carretera Internacional México 15, poco después de que ambos ingresaron al estado de Sinaloa, procedentes de Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, los dos hermanos viajaban en una camioneta de redilas cuando, al cruzar el municipio de Rosario, fueron interceptados por hombres armados.

Los agresores los obligaron a trasladarse a la parte trasera de la unidad y durante el trayecto los golpearon. Más adelante, ya en el municipio de Mazatlán, los arrojaron a la carretera y les dispararon.

Uno de los hombres murió en el sitio. Su hermano logró incorporarse y pedir auxilio en un establecimiento ubicado a un costado de la vía federal.

El cuerpo fue localizado a la altura del poblado Aguaje de Costilla, a unos kilómetros del entronque hacia la carretera que conduce al municipio de Concordia.

Paramédicos del cuerpo de Bomberos Veteranos brindaron atención prehospitalaria al sobreviviente, quien fue trasladado para recibir atención médica.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento del lugar y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de Mazatlán para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de las víctimas ni han reportado personas detenidas por estos hechos.

La zona donde ocurrió el ataque se ubica en el corredor carretero que conecta el sur de Sinaloa con Nayarit, una vía de alto tránsito vehicular y comercial. En las últimas semanas, autoridades estatales y federales mantienen operativos en distintos puntos del sur del estado, particularmente en municipios como Rosario y Concordia.

En Concordia se reportó recientemente la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera, caso que es investigado por instancias federales y estatales.

