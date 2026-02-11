Entra a su casa y encuentra muerto a su papá; el cuerpo tiene golpes en la cabeza

Un hombre de 59 años de edad fue localizado sin vida la mañana de este miércoles en el interior de su domicilio ubicado en la colonia 21 de Enero, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, el hallazgo se registró en una vivienda situada sobre la calle 2 de Abril, marcado con el número 217, luego de que autoridades municipales recibieran el reporte de una persona inconsciente dentro del inmueble.

Fue el hijo del fallecido quien realizó el descubrimiento cuando ingresó a la vivienda donde también habita y en la recámara encontró a su padre, identificado como Marco Antonio Martínez, tirado en el suelo con golpes en la cabeza y en el rostro, sin responder a estímulos. De inmediato llamó al número emergencias y acudieron paramédicos, quienes tras revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la policía de Guadalupe corroboraron que en el interior del domicilio se encontraba un hombre aparentemente en estado de descomposición.

Posteriormente acudieron detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se han dado a conocer antecedentes médicos o algún padecimiento previo que pudiera estar relacionado con su muerte. Será la necropsia de ley la que determine con precisión la causa del fallecimiento.

Durante la inspección inicial, las autoridades observaron que el cuerpo presentaba contusiones en la cabeza y en el rostro, lesiones que deberán ser analizadas por peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) para establecer si guardan relación directa con el deceso o si fueron producto de alguna caída u otra circunstancia. Estas lesiones forman parte de los indicios que ahora son materia de investigación.

El área fue acordonada mientras personal forense realizaba el levantamiento de evidencias y ordenaba el traslado del cuerpo al anfiteatro correspondiente para practicar la autopsia de ley.

De manera extraoficial trascendió que habría una persona detenida en relación con estos hechos; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades competentes, quienes señalaron que la investigación continúa en curso y que será en las próximas horas cuando se pueda ampliar la información oficial.

Por ahora, el caso permanece bajo indagatoria, a la espera de los resultados periciales que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Marco Antonio Martínez dentro de su propio hogar en Guadalupe.

jcp