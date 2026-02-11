Lanzan convocatoria para una inteligencia artificial sin sesgos y encuentros con científicas 2026

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de las Mujeres, lanzó la convocatoria “Niñas, adolescentes y mujeres por una inteligencia artificial sin sesgos”, así como la iniciativa “Todas las niñas pueden ser científicas”, que contempla encuentros mensuales con investigadoras destacadas a lo largo del año.

Durante el encuentro con mujeres científicas, la subsecretaria de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres, Elvira Concheiro, informó que la convocatoria estará abierta desde este 11 de febrero y hasta el 11 de marzo, y busca que niñas, jóvenes y mujeres presenten trabajos que reflexionen sobre los retos y riesgos de la inteligencia artificial desde una perspectiva de género.

La convocatoria contempla tres modalidades: dibujo, proyecto audiovisual y ensayo crítico. Los trabajos deberán abordar cómo prevenir sesgos y discriminación en el desarrollo y uso de herramientas de inteligencia artificial.

Concheiro señaló que, ante el crecimiento vertiginoso de esta tecnología, es necesario que las mujeres participen no solo como usuarias, sino como generadoras de propuestas para orientar su desarrollo con principios de justicia, inclusión y derechos humanos.

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, anunció la iniciativa “Todas las niñas pueden ser científicas”, que consistirá en una serie de encuentros a lo largo de 2026 entre niñas y jóvenes con científicas de áreas como ciencia de datos, vulcanología, genómica, matemáticas, astronomía y física.

Para organizar estos encuentros, la dependencia lanzó una encuesta nacional dirigida a niñas de distintos contextos sociales y regiones del país, con el fin de identificar sus intereses y diseñar las sesiones con base en sus respuestas.

Ruiz Gutiérrez reconoció que persiste una brecha en la participación femenina en áreas como física, matemáticas e ingenierías, donde las mujeres representan entre 20 y 25 por ciento de la matrícula, mientras que en disciplinas como medicina ya se observa paridad o mayoría femenina.

De acuerdo con datos expuestos durante el evento, en México hay 5.5 millones de estudiantes en educación superior, de los cuales 1.4 millones cursan carreras en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Entre 2018 y 2025 se han creado casi 140 mil nuevos espacios en estas disciplinas.

Asimismo, la representación femenina en STEM creció 20 por ciento en los últimos años, frente a 7 por ciento en el caso de los hombres; sin embargo, en los países de la OCDE solo 31 por ciento de quienes ingresan a estas carreras son mujeres.

Autoridades educativas señalaron que, aunque las mujeres ya representan 50 por ciento de los títulos profesionales otorgados en el país, su presencia en áreas científicas y tecnológicas sigue siendo menor, por lo que urgieron a fortalecer políticas públicas con enfoque de género desde la educación básica.

Las dependencias coincidieron en que la vocación científica debe impulsarse desde la primera infancia y que es necesario combatir estereotipos que orientan diferencialmente a niñas y niños en la elección de carreras.

JCS