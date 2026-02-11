Cierran filas pescadores y gobierno para reducción del polígono de protección de la vaquita marina

Dirigentes del sector pesquero del Alto Golfo de California se reunieron en la Ciudad de México con altos funcionarios del sector ambiental para cerrar filas en torno al Acuerdo Regulatorio que en breve se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que eliminará el 86 por ciento de la extensión del polígono de protección de la vaquita marina, que abarca desde la Ciénaga de Santa Clara hasta abajo de Puertecitos, en la Isla El Muerto.

A decir de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con la decisión tomada en el seno del GIS (Grupo Intragubernamental de Sustentabilidad del Alto Golfo de California), se avanza hacia una conservación efectiva de la vaquita marina, mientras se atiende una deuda de justicia social histórica con las comunidades de la región.

En el encuentro realizado este miércoles en las oficinas centrales de la Semarnat, encabezado por la titular de la Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental, Marina Robles, líderes de cooperativas y federaciones de pescadores de San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara Sonora, externaron su respaldo y compromiso de respetar lo que quedó del polígono de prohibición para el uso de redes de enmalle, que incluye la histórica Zona de Refugio de la Vaquita Marina y la llamada Zona de Tolerancia Cero.

Buscan reactivar la pesca en zonas permitidas

En entrevista con Excélsior, Carlos Tirado, presidente de la Federación de Pescadores Ribereños del Golfo de Santa Clara, reveló que en la reunión plantearon a las autoridades la necesidad de establecer una estrategia a seguir después de la modificación al Acuerdo Regulatorio de 2020, "no sólo cambiar el polígono de protección, si no reactivar la pesca en la zonas permitidas, abrir nuevos mercados nacionales e internacionales y establecer una amplia estrategia de apoyos sociales para las comunidades".

En ese sentido sí cerramos filas, pero queremos que estas nuevas reglas beneficien al medio ambiente y a las comunidades, para que volvamos a ser lo que éramos antes, que exista una mejor economía, porque la verdad está muy crítica la situación", indicó.

Señaló que existe el compromiso de los funcionarios de acudir al Alto Golfo de California en un mes, y espera que para ese entonces presenten alternativas viables con la participación de la Secretaría de Economía, para activar a la región y mejorar la calidad de vida de las familias.

Carlos Tirado comentó que los representantes del Gobierno de México, reconocieron que existen presiones de la comunidad internacional y organizaciones ambientalistas, por lo que se debe trabajar de la mano, funcionarios y pescadores para dar resultados, respetar la Zona de Refugio de la Vaquita Marina y demostrar que el nuevo Acuerdo Regulatorio fue un acierto.

Los dirigentes del sector pesquero aprovecharon la oportunidad para entregar una carta dirigida a la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, ausente por causas de fuerza mayor, donde reiteran la necesidad de que se apoye a las comunidades, por ejemplo, con motores fuera de borda o subsidios a combustibles para realizar sus actividades económicas.

"Reconocemos los esfuerzos institucionales para lograr un equilibrio entre la conservación y el desarrollo de nuestras comunidades, y manifestamos que como población del Alto Golfo, estamos totalmente comprometidos en participar, reforzar y fortalecer los proyectos que buscan la protección de nuestro entorno natural.

Sin embargo, también es importante señalar que, derivado de estas medidas y de la presión internacional existente, nuestras comunidades se han visto afectadas económicamente, tanto por los precios que se manejan en los productos como por las zonas que aún continúan restringidas para la captura.

Por lo anterior, solicitamos de manera atenta la implementación de programas particulares para el Alto Golfo de California, enfocados a la mitigación de los impactos económicos que estas medidas han generado, entre estas acciones, consideramos importantes programas de subsidio, apoyos para la adquisición de motores fuera de borda para las embarcaciones, así como apoyos económicos temporales que permitan mitigar los costos de operación durante este periodo de transición", manifestaron.

En el encuentro en la Ciudad de México participaron por parte del gobierno, Marina Robles, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Semarnat; Raúl Jiménez Rosenberg, titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio); Pedro Álvarez Icaza, titular de la Comisión Nacional Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Guillermo Torres Molle, responsable técnico del proyecto de restauración de bosques marinos en el Gobierno de Baja California; Alma Rosa García Juárez, secretaria de Pesca y Acuacultura de Baja California (SEPESCA), así como la diputada morenista Nancy Sánchez Arredondo.

De lado de los pescadores, acudieron Abel Pérez y Rigoberto García Soto, como representantes del Frente de Permisionarios Organizados del Sector Social Pesquero de Baja California; Lorenzo García, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de San Felipe y Carlos Tirado, presidente de la Federación de Pescadores Ribereños del Golfo de Santa Clara.

