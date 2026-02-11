IMSS ha aplicado más de 4 millones de vacunas contra sarampión

Las 14 millones de vacunas contra sarampión que se han aplicado desde febrero de 2025, - cuando inició el brote de esta enfermedad-, ya duplicaron las dosis que se administran anualmente en el país, informó a Excélsior Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este dato de las 14 millones de vacunas que se aplicaron entre febrero del 2025 y febrero de este año hay que compararlo con un año regular de vacunación de sarampión, donde generalmente se llegaba a seis o siete millones en un año sin brote”, indicó.

Zoé Robledo añadió que el abasto de biológicos está garantizado en todas las unidades del sector salud para atender a los grupos de riesgo, porque existe la convicción de que “la vacunación es la estrategia para controlar cualquier brote de sarampión”.

Explicó que tan solo en el Seguro Social, se han aplicado más de 4 millones de vacunas para derechohabientes y no derechohabientes.

Para este año nuestra intención es vacunar todavía a muchas personas de las que se vacunaron en los últimos 12 meses”.

Por lo anterior, Robledo Aburto invitó a la ciudadanía a consultar la plataforma https://dondemevacuno.salud.gob.mx/, en la cual, las personas que están dentro de los grupos de riesgo podrán localizar el módulo más cercano de vacunación contra sarampión y tendrán la garantía de la existencia suficiente de biológicos.

Zoé Robledo, director general del IMSS, destacó que la segunda dosis de vacuna contra sarampión se debió aplicar entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Foto: Cuartoscuro

Vacunación salva vidas

El titular del Seguro Social dijo que la población debe estar consciente de que la vía para evitar contagiarse o perder la vida por sarampión, es la vacunación.

El mayor número de los fallecimientos que han ocurrido no tenían antecedente de vacunación contra sarampión”, sostuvo.

Por tanto, hizo un llamado a los padres de familia y a la ciudadanía en general a revisar la Cartilla Nacional de Salud y completar sus esquemas, considerando que las edades de los grupos de riesgos oscilan entre los 12 meses de edad y los 50 años.

Y en las zonas donde hay más contagios, la vacunación está enfocada desde los seis meses, lo que se conoce como la “dosis cero”.

Zoé Robledo enfatizó que es importante saber que para generar inmunidad contra el sarampión, las personas que estén consideradas dentro de los grupos prioritarios deben tener las dos dosis de la vacuna.

“La vacuna salvavidas es la única forma de controlar esta enfermedad. Si alguien tiene las 2 dosis, insisto, debe de estar tranquilo.



Pero si alguien tiene certeza de la primera dosis, pero no se acuerda o no tiene la evidencia a través de la cartilla nacional de vacunación de que se le haya puesto la segunda dosis, debe vacunarse", indicó.

El funcionario enfatizó que se debe vacunar a las personas que no tengan certeza de si recibieron ambas dosis de la vacuna.

“Insisto, estoy hablando de la población de 12 meses de edad hasta los 12 años. Y en el caso de los mayores de 13 años hasta los 50 años que no recuerden si tienen la primera o la segunda dosis, deben acudir inmediatamente la dosis de refuerzo.

