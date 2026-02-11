Abandonan camioneta con cinco cuerpos en autopista de Sinaloa

Los cuerpos de cinco hombres fueron localizados en la caja de una camioneta abandonada en la Autopista Estatal Benito Juárez, a la altura del municipio de Navolato, Sinaloa.

Se trata de una camioneta Mitsubishi abandonada a la altura del kilómetro 14, en las inmediaciones de la sindicatura de San Pedro y en el carril de norte a sur con dirección a Culiacán.

Los cuerpos estaban en la caja de la camioneta, envueltos en plástico y cobijas, y sobre todos ellos, una lona color verde para no ser visibles desde el exterior.

Elementos de las distintas corporaciones se trasladaron el sitito, luego de haber recibido un reporte al número de emergencia.

Sin embargo, por la cantidad de cuerpos y en la forma en que fueron encontrados, solicitaron una grúa para trasládalos sin bajarlos de la camioneta.

Fue hasta llegar al Servicio Médico Forense que se confirmó el número de personas muertas en su interior, pero no se dieron a conocer detalles sobre sus características.

Las autoridades realizaran pruebas periciales para determinar las causas de su muerte y el tiempo que tenían sin vida, intentando poder identificarlos en las próximas horas.

La camioneta fue llevada al Servicio Médico Forense Foto: Especial

Incendian camión de carga en autopista Mazatlán-Tepic

Un camión de carga fue incendiado por la autopista Mazatlán-Tepic, a la altura del municipio de Escuinapa, en los límites de Sinaloa y Nayarit.

La unidad fue quemada intencionalmente para bloquear completamente la circulación, a la altura del kilómetro 183, dejando a decenas de automovilistas atrapados en la carretera.

Tras recibir el reporte, elementos de las distintas corporaciones se trasladaron al sitio, encontrando todavía la unidad en llamas, sin personas heridas.

Los trabajos de las autoridades provocaron largas filas, impidiendo el tránsito entre ambos estados, y debido a los operativos, se pido evitar la zona.

JCS