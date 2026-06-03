Alfonso Durazo niega investigación en EU y retiro de su visa; "casi sudo agua bendita"
El gobernador de Sonora calificó la publicación de Los Angeles Times como una "infamia" sin fuentes, impulsada por grupos conservadores que buscan minar a la 4T.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, negó que existan investigaciones en su contra y que él esté colaborando con gobiernos extranjeros, al tiempo que afirmó que él y su familia tienen visa vigente y remató “casi sudo agua bendita”.
Luego de una información publicada por el diario estadunidense Los Ángeles Times, que señala que el mandatario morenista estaría siendo investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, que le retiraron su visa de turista pero que tiene un permiso para cruzar a Estados Unidos como “beneficio público significativo”, el gobernador de Sonora dio una conferencia de prensa para descartar las acusaciones.
“¡No muerdan todos los anzuelos! Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente, tengo mi visa vigente, no tengo complicidades con grupos criminales, pero tampoco compromisos de colaboración con ningún país extranjero, si toda una vida, toda una trayectoria, no te pone a salvo de infamias o notas falsas, pues francamente estás condenado, lo que me pone a salvo es toda una vida y mi trayectoria”, declaró el mandatario sonorense.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño dijo que no tiene programadas visitas próximas a los Estados Unidos, ni oficiales, ni personales, pero dijo que tampoco hará un viaje para desmentir una noticia que no tiene fuentes.
“Lo atribuyó a que el mundo está patas para arriba, es una nota más sin fuentes como muchas otras que lamentablemente luego circulan sin absolutamente ningún sustento. Continuaré trabajando como siempre lo he hecho y que esas infamias se topen con la verdad”, agregó.
El gobernador, quien también es presidente del Consejo Político de Morena, afirmó que este tipo de notas periodísticas tratan de demeritar a la cuarta transformación porque es el movimiento progresista más estelar y relevante a nivel mundial, por lo que afirmó que existe el interés de grupos conservadores de ir minando al proyecto.
“Tampoco me veo mostrando mi visa para demostrar a un periodista sin fuentes, que tengo mi visa vigente, ahora, si hay una investigación corresponde al gobierno de los Estados Unidos precisar la información”, afirmó Alfonso Durazo Montaño.
El gobernador de Sonora dijo que está en comunicación constante con los consulados estadunidenses y que ha tenido reuniones de trabajo con autoridades norteamericanas.
Por último, el mandatario morenista recordó que renunció al PRI después del asesinato de Colosio y dijo que tuvo la voz completa para enfrentarse a dos expresidentes de México, al renunciar a Los Pinos y al poder político.
“Aquí está un gobernador comprometido, que siempre he actuado con firmeza con rectitud, lo he hecho toda mi vida, casi sudo agua bendita”, remató.