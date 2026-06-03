‘El señor va a un penal’; detienen vendedor de elotes tras préstamo de 600 mil pesos

La detención de Isidoro Valencia, un comerciante conocido por vender elotes desde hace más de una década en la colonia 10 de Mayo de Tijuana, ha generado incertidumbre entre familiares, vecinos y usuarios de redes sociales debido a la falta de información oficial sobre los delitos que se le atribuyen.

El hombre fue arrestado durante un operativo encabezado por elementos de la Fiscalía estatal y supuestos militares, quienes ejecutaron una orden de aprehensión emitida por un juez federal.

La captura quedó registrada en video por familiares del comerciante y posteriormente fue difundida en plataformas digitales, donde las imágenes rápidamente despertaron interés y cuestionamientos sobre el caso.

El operativo quedó grabado en video

En la grabación se observa a un agente federal explicando a los familiares que Isidoro Valencia contaba con una orden de aprehensión vigente y que sería trasladado inicialmente a instalaciones de la FGR del estado para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

El señor trae una orden de aprehensión emitida por un juez federal, va a la Fiscalía General de la República y posteriormente va a ser trasladado a un penal”, señala el agente en el video.

Las imágenes muestran además el momento en que el comerciante es retirado del lugar bajo custodia de las autoridades, mientras familiares observan el procedimiento y solicitan información adicional sobre los motivos de la detención.

Informan que el vendedor de elotes tiene una orden de aprehnsión Captura de video

Duda la familia: un crédito bancario de 600 mil pesos

Uno de los elementos que más ha llamado la atención en el entorno cercano al detenido es que, según sus familiares, la captura ocurrió poco tiempo después de que obtuviera un crédito bancario cercano a los 600 mil pesos.

Aunque no existe evidencia pública que vincule ambos hechos, los allegados sostienen que la coincidencia temporal les resulta llamativa y aseguran desconocer las razones que motivaron la orden judicial.

La familia ha manifestado que hasta ahora no ha recibido información detallada sobre la investigación federal que derivó en la detención del comerciante.

Lo que sí se sabe y lo que aún no ha sido informado

Hasta el momento, las autoridades federales únicamente han confirmado de manera indirecta la existencia de una orden de aprehensión emitida por un juez federal, según medios locales.

Sin embargo, no se han dado a conocer públicamente los delitos por los cuales Isidoro Valencia es investigado ni los elementos que sustentaron la solicitud presentada por el Ministerio Público para obtener el mandamiento judicial.

Tampoco se ha informado si el detenido comparecerá ante un juez de control en las próximas horas o si enfrentará cargos relacionados con delitos federales específicos.

La ausencia de datos oficiales ha provocado que el caso permanezca rodeado de especulación y preguntas sin respuesta.

Un comerciante conocido en la comunidad

Durante años, Isidoro Valencia fue una figura familiar para habitantes de la colonia 10 de Mayo, una de las zonas populares de Tijuana.

Su actividad comercial en la venta de elotes le permitió construir una presencia constante en la comunidad, motivo por el cual su detención generó sorpresa entre vecinos que afirman conocerlo desde hace tiempo.

El caso ha adquirido relevancia pública precisamente por el contraste entre esa imagen cotidiana y el despliegue de supuestas fuerzas federales utilizado para ejecutar la orden judicial.

Tras la difusión del video, familiares del comerciante solicitaron que las autoridades informen de manera clara y oportuna los motivos de la detención.

Su principal reclamo es que hasta ahora no existe información pública suficiente que permita comprender las razones que llevaron a la emisión de la orden de aprehensión ni la naturaleza de la investigación en curso.

Especialistas en derecho penal señalan que cuando una persona es detenida mediante orden judicial, las acusaciones suelen ser presentadas formalmente durante las audiencias iniciales ante el juez correspondiente, momento en el que se detallan los hechos investigados y los posibles delitos imputados.