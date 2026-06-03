Vocera del Gobierno de Sonora rechaza acusaciones contra Alfonso Durazo

La titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, Paloma Terán, rechazó de manera categórica la información publicada por el diario estadounidense Los Angeles Times, que señaló que el gobernador Alfonso Durazo Montaño estaría siendo investigado por autoridades de Estados Unidos y que supuestamente habría perdido su visa estadounidense.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la funcionaria sostuvo que la información carece de sustento.

Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño”, afirmó.

Terán aseguró además que el mandatario estatal mantiene vigente su documentación migratoria y que no existe comunicación oficial de alguna indagatoria en su contra.

El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos”.

La vocera añadió que la administración estatal rechaza cualquier acusación que no esté respaldada por pruebas.

Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia”.

¿Qué publicó Los Angeles Times sobre Alfonso Durazo?

El reportaje del diario estadounidense sostiene que el Gobierno de Estados Unidos habría ampliado sus investigaciones contra funcionarios mexicanos en activo presuntamente vinculados con organizaciones criminales.

De acuerdo con fuentes citadas por el periódico bajo condición de anonimato, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, serían objeto de investigaciones federales estadounidenses y habrían sido afectados por medidas relacionadas con sus visas.

La publicación señala que ambos mandatarios forman parte de Morena, partido gobernante en México, y son considerados aliados políticos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha presentado públicamente documentos judiciales, acusaciones formales o comunicados oficiales que confirmen los señalamientos difundidos por el medio.

La creciente presión de Estados Unidos sobre funcionarios mexicanos

Según la publicación, la administración del presidente Donald Trump habría endurecido su postura hacia funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con actividades ilícitas, pasando de concentrarse exclusivamente en líderes de cárteles a investigar también a actores políticos y funcionarios de gobierno.

El caso ocurre en un contexto de alta sensibilidad diplomática entre México y Estados Unidos, marcado por temas como el tráfico de fentanilo, la cooperación en seguridad fronteriza, la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el debate sobre la soberanía nacional.

Sheinbaum denuncia posibles actos de injerencia

La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado en semanas recientes diversas investigaciones y acusaciones provenientes de Estados Unidos contra figuras políticas mexicanas.

Durante actos públicos, la mandataria ha sostenido que algunas acciones podrían interpretarse como intentos de influir en procesos políticos nacionales.

“¿Es realmente un interés legítimo combatir el crimen organizado o estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a México con fines electorales?”, cuestionó recientemente.

La presidenta también ha insistido en que cualquier proceso relacionado con servidores públicos mexicanos debe respetar la soberanía nacional y seguir los mecanismos legales correspondientes.

Lo que sí se sabe hasta ahora

Hasta el momento, los hechos verificables son los siguientes:

El Gobierno de Sonora niega que Alfonso Durazo esté siendo investigado por autoridades estadounidenses.

Paloma Terán afirmó que el gobernador mantiene una visa vigente y que no ha recibido ninguna notificación oficial de investigación.

Los Angeles Times sostiene que existen pesquisas en curso, pero basa esa información en fuentes anónimas familiarizadas con los casos.

No existen hasta ahora acusaciones penales públicas ni documentos judiciales estadounidenses difundidos contra Durazo.

Ninguna autoridad federal de Estados Unidos ha confirmado oficialmente los señalamientos publicados por el medio.