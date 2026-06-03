La tortilla de maíz es la mejor opción para botanear en el Mundial

El silbatazo inicial de la justa futbolística más esperada de 2026 no solo marca el comienzo de la pasión en la cancha, también pone el foco en los hábitos de consumo de los mexicanos. Históricamente, las reuniones frente a la pantalla suelen ser sinónimo de un festín de botanas; por ello, en esta temporada, la tortilla de maíz se posiciona como la alternativa estratégica para disfrutar los 90 minutos sin comprometer la salud.

De acuerdo con la nutrióloga Sindy Rodríguez, la exposición prolongada a eventos de alta intensidad emocional, como los partidos del conjunto nacional, dispara el consumo de botanas. Es ahí que la tortilla de maíz nixtamalizado ofrece una respuesta funcional; ya sea elaborada con masa tradicional o con harina de maíz nixtamalizado como Maseca, Harimasa, Macsa y Maza Real, entre otras, este alimento es un vehículo de nutrientes esenciales que otros snacks simplemente no pueden replicar.

Uno de los mayores beneficios de la tortilla en ese contexto de consumo social es su capacidad para gestionar la energía durante los momentos de tensión deportiva. La nutrióloga Tania Soto destaca que el maíz aporta carbohidratos complejos, lo que garantiza una liberación gradual de glucosa en la sangre.

"Esto ayuda a evitar los picos bruscos de azúcar y favorece una sensación de saciedad más prolongada, ideal para resistir el ritmo de un partido sin caer en el exceso de calorías vacías", explica Soto.

Además, el proceso de nixtamalización no es un detalle menor. Según Rodríguez, este método incrementa la disponibilidad de calcio, hierro y zinc, además de liberar niacina (vitamina B3). Incluso, las variedades de maíz pigmentado (azul o rojo) aportan antocianinas y ácidos fenólicos, potentes antioxidantes que combaten el estrés oxidativo generado por la adrenalina de los partidos.

Para evitar el pasillo de las papas fritas en el supermercado, el Chef Yolcan Coronado propone elevar la experiencia gastronómica de este Mundial con el concepto de complementariedad proteica, es decir, recetas que combinen el maíz con leguminosas o grasas saludables para mejorar la digestión y el perfil de aminoácidos.

Las recetas mundialistas que propone son:

Mini tacos "de estadio" con proteína vegetal. Pequeñas tortillas de maíz rellenas de frijoles refritos sin manteca y chorizo de soya sazonado. Para lograr una textura crujiente sin usar aceite, los tacos se barnizan ligeramente con spray vegetal y se llevan al horno.

Totopos horneados con "punch". Cortar tortillas en triángulos y hornearlos hasta que logren el "crunch" perfecto. Se acompañan con guacamole y una capa de frijoles refritos ligeros, logrando una mezcla de fibra, proteína y grasas buenas.

Tostadas de tinga balanceadas. Utilizar bases de tortilla horneada en lugar de fritas, con pollo deshebrado y abundante lechuga. Es un platillo de fácil servicio para reuniones masivas.

Quesadillas de comal. Flor de calabaza y queso bajo en grasa. Sin aceite, solo calor directo para obtener carbohidratos complejos y vegetales.

Tacos de nopal y panela. Una opción ligera y fresca que utiliza la fibra del nopal para reducir el índice glucémico del menú total.

El desafío futbolero de este año no solo está en la cancha, sino en satisfacer el antojo con opciones más saludables. Así, la tortilla de maíz demuestra que es posible mantener la tradición y el sabor del estadio sin sacrificar el equilibrio metabólico. Un gol por la salud en plena fiesta deportiva.