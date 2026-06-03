‘Ellos tienen que aclarar’: Sheinbaum a publicación de Los Angeles Times sobre Durazo y Villarreal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a mantener la calma ante las versiones que apuntan a un presunto retiro de visas estadounidenses a los gobernadores Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, luego de que el diario estadounidense Los Angeles Times publicara un reportaje en el que asegura que ambos mandatarios son objeto de investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que corresponde a los gobernadores aclarar cualquier señalamiento, pero cuestionó la forma en que la información fue difundida públicamente.

Entiendo que ellos tienen que aclarar, pero antier lo dije… Qué intención con quitar la visa y hacerlo público. Vamos a filtrar, porque así luego se actúa por algunos sectores para decirle a los mexicanos: ‘aguas, te van a quitar la visa’”, declaró.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre acusaciones contra Durazo y Villarreal?

La Presidenta evitó pronunciarse sobre la veracidad de los señalamientos difundidos por el medio estadounidense, aunque insistió en que cualquier persona que actúe conforme a la ley debe mantener tranquilidad frente a este tipo de versiones.

Hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo, y con la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, entonces pueden venir estas cosas”, afirmó.

Sheinbaum también planteó dudas sobre el contexto en que surgió la información y sugirió que existe espacio para cuestionar el interés detrás de la difusión de este tipo de reportes.

¿Cuál es el interés? Tenemos todo el derecho, al menos, de la duda”, añadió.

El reportaje de Los Angeles Times

La controversia surgió tras la publicación de un reportaje de Los Angeles Times que asegura que autoridades estadounidenses investigan a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas por presuntos vínculos con actividades del crimen organizado.

Según el periódico, ambos mandatarios habrían perdido sus visas estadounidenses en el contexto de investigaciones federales en curso.

La publicación sostiene además que los dos gobernadores de Morena únicamente podrían ingresar a territorio estadounidense mediante mecanismos especiales de autorización mientras continúan las indagatorias.

El reportaje cita fuentes familiarizadas con los expedientes, aunque hasta ahora no se han dado a conocer documentos judiciales públicos ni comunicados oficiales del Gobierno de Estados Unidos que confirmen formalmente las versiones difundidas.

Gobierno de Sonora rechaza señalamientos Alfonso Durazo

La administración estatal de Sonora negó de forma categórica la información publicada por el diario estadounidense.

A través de un posicionamiento oficial, el Gobierno estatal afirmó que el gobernador Alfonso Durazo conserva una visa vigente y que no ha sido notificado de investigación alguna por parte de autoridades estadounidenses.

La titular del Sistema Estatal de Comunicación Social, Paloma Terán, calificó como falsa la información difundida por el medio norteamericano.

Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño”.

Asimismo, sostuvo que la administración estatal mantiene su compromiso con la transparencia y rechazó cualquier acusación que carezca de respaldo documental.

Tamaulipas también desestima la versión

En Tamaulipas, la reacción fue similar.

El coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, Gerardo Algarín, señaló que la publicación carece de evidencia verificable que respalde las afirmaciones realizadas sobre el gobernador Américo Villarreal.

La administración tamaulipeca sostuvo que no existen elementos públicos que acrediten las acusaciones difundidas y pidió prudencia frente a información basada en fuentes no identificadas.