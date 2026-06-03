Sheinbaum no descarta llamada a Trump por dichos de embajador Johnson

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum no descartó la posibilidad de tener una llamada telefónica con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien afirmó que la lucha contra los cárteles debe ser un esfuerzo de cooperación y no un debate político.

He hablado muchísimo y he hablado como 20 veces con el Presidente Trump y si es necesario vamos a buscar la llamada, siempre. Vamos a buscar siempre el mejor mecanismo de la diplomacia para buscar acuerdos y que no haya asuntos que ni les afecten a ellos ni a nosotros, pero si tenemos que poner los puntos sobre las “íes”, como se dice”, señaló.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno no busca el conflicto con Estados Unidos, sin embargo, debe haber claridad cuando se observan “otras intenciones”. La Mandataria federal señaló que el canciller Roberto Velasco, el gabinete y ella misma han tenido reuniones con el embajador Ronald Johnson.

Están en comunicación permanente, ayer Roberto habló con el embajador varias veces. Entonces, Nosotros no queremos un conflicto, no queremos, no es nuestra intención. Pero nosotros tenemos que ser muy claros cuando vemos que hay otras intenciones”, respondió.

Este martes, la jefa del Ejecutivo respondió que los diplomáticos no deben opinar de asuntos internos de otros países. La presidenta de la República fue consultada sobre los dichos del representante de Estados Unidos en México, al respecto, Sheinbaum Pardo destacó que los embajadores mexicanos en otros países no se involucran en la política de los países donde representan a México.