Invierten 770 mdp en obras hidráulicas para la frontera

En Sonora se han invertido unos 770 millones de pesos en infraestructura para un mejor aprovechamiento del agua en la frontera de Nogales.

El gobernador, Alfonso Durazo, indicó que se trata de obras para el tratamiento de aguas residuales.

La inversión se dividirá en 400 millones de pesos en 2026 y 370 millones en 2027.

El proyecto contempla ampliar la capacidad instalada en las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales de Lomas de Anza, Puerta de Anza y Los Alisos.

“Derivado de la configuración del terreno del municipio, el agua que no alcanza a sanearse escurre de forma natural hacia la planta de Río Rico en Arizona, Estados Unidos”, se informó en un comunicado.

Tambiéns e contempla continuar con las acciones encaminadas al tratamiento eficaz del agua del lado mexicano, dando cumplimiento a las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“Es un plan integral para sanear las aguas residuales de Nogales, que hoy desembocan en Nogales, Arizona, son tratadas en una planta en Río Rico, y el objetivo es darle capacidad a la ciudad de Nogales para tratar sus propias aguas, esto requiere una inversión de 770 millones de pesos”, dijo a través del comunicado.

Durazo Montaño destacó que, en materia de infraestructura hidráulica, los trabajos realizados en la avenida Tecnológico han funcionado correctamente, ya que con las precipitaciones del año pasado no se registraron pérdidas humanas, en comparación con las lluvias de años anteriores.

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