Adolescente que mató a maestras era alumno nuevo y no fue expulsado: Preparatoria Makárenko

La Preparatoria Makárenko utilizó sus redes sociales para aclarar los rumores que rodean al ataque que se registró este martes en su plantel ubicado en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y que costó la vida de dos maestras.

En un mensaje publicado en la cuenta de Facebook Preparatoria Makárenko se detalla que el joven que esta mañana utilizó un rifle de asalto calibre 5.56 para matar a dos maestras, era un alumno de nuevo ingreso, activo en la institución y no había sido expulsado.

Se agrega que tampoco presentaba problemas con sus colegiaturas “u otra situación interna que justifique o este relacionada con un acto tan lamentable como el ocurrido”.

El día de hoy no se presentó a clases, sólo ingresó y realizó lo sucedido en recepción”, se detalló.

En la publicación, Preparatoria Makárenko lamenta profundamente que “se estén compartiendo versiones incorrectas o especulaciones que solo generan desinformación y aumentan el dolor en un momento tan delicado”.

Por tal motivo, hace un llamado “respetuoso y enérgico” para que cualquier información referente al lamentable hecho sea manejada con “responsabilidad, sensibilidad y respeto, especialmente hacia los familiares de las personas afectadas y hacia toda nuestra comunidad educativa”.

Este es un momento de duelo, reflexión y solidaridad, no de juicio ni de difusión de información falsa”, se añade.

Mariana Del Rosario y Tatiana, las víctimas del ataque

En redes sociales se dieron a conocer los nombres de las maestras de la Preparatoria Makárenko que fueron asesinadas este martes por un alumno de tan sólo 15 años de edad. Se trata de Mariana Del Rosario Sagrero y Tatiana Madrigal Bedolla.

Tras el ataque, docentes de diferentes estados del país, incluso de otras naciones, enviaron sus condolencias a los familiares de las docentes y exigieron seguridad para los maestros.

“Me dueles en el alma”; despiden a maestras de la prepa Makárenko

Por Andrés Mendoza

María del Rosario y Tatiana fueron las dos maestras que murieron tras recibir impactos de un fusil de asalto calibre 5.56 de parte de un estudiante en la preparatoria Anton Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En mensajes compartidos en redes sociales, medios locales identificaron a las víctimas, de 36 y 37 años, respectivamente. “Maestra, amiga, me dueles en el alma”, publicó en Facebook la página de La Iguana Costeña de LZC Juno con una foto de la docente.

En los comentarios, una usuaria identificada como Mili Herrera compartió: “No puedo creerlo amiga, no merecías esto. Que Dios fortalezca a tu familia y descansa en paz, amiga tan querida por muchos. ¡Excelente amiga!

En otra publicación e La Más querida de LZC Oficial se identificó a la otra maestra asesinada como Mariana del Rosario Sagrego. “Maria tan linda, no lo puedo creer. En paz descanses valiente mujer”, publicó en los comentarios la usuaria Moreno Moreno.

Mariana Del Rosario y Tatiana, las maestras asesinadas en la Preparatoria Makárenko de Michoacán Foto: Especial

jcp