Estudiante asesina a dos profesoras al interior de plantel educativo en Michoacán

Un estudiante de nivel medio superior de la preparatoria Makerenko presuntamente asesinó a balazos a dos profesoras al interior del plantel educativo, ubicado sobre la calle Francisco Villa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Tras el reporte de detonaciones de armas de fuego corporaciones policiacas acudieron a la escuela. Al arribar al sitio, los elementos de seguridad localizaron a las dos mujeres, identificadas preliminarmente como docentes del plantel, sin vida y con impactos de proyectil de arma de fuego.

En el lugar de los hechos, las autoridades procedieron a la detención de un joven de 15 años, señalado como el presunto responsable de los disparos. Inmediatamente, la zona fue acordonada y el plantel educativo fue evacuado para salvaguardar la integridad de los alumnos y el resto del personal.

fdm