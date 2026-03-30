Activan protocolo Alba tras privación de la libertad de Carmiña Miroslava Castro

La desaparición de Carmiña Miroslava Castro Salazar, emprendedora y creadora de contenido conocida por su negocio de repostería “Rosa Dely”, ha encendido las alertas en Culiacán, donde autoridades y colectivos buscan dar con su paradero tras ser privada de la libertad la tarde del domingo 29 de marzo.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas sobre el bulevar Rolando Arjona Amabilis, en el sector La Conquista, cerca de la plaza Carolinas.

Testigos señalaron que al menos tres sujetos armados, vestidos de negro y con el rostro cubierto, interceptaron a la joven y la obligaron a subir a una camioneta Volkswagen Tiguan gris, huyendo con dirección a la carretera Los Mochis–Culiacán.

Al momento del hecho, la víctima se encontraba acompañada de su esposo e hijo, frente al Colegio Sinaloa.

Activan Protocolo Alba y ficha de búsqueda

Tras la denuncia, la autoridad activó el Protocolo Alba, mecanismo especializado para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. La ficha oficial advierte que la integridad de Carmiña Castro está en riesgo y podría ser víctima de un delito.

El colectivo Sabuesos Guerreras también difundió la alerta y solicitó el apoyo ciudadano para su localización.

Las autoridades han habilitado canales oficiales para recibir información, incluyendo el número 667 157 1930.

Perfil de Carmiña y presencia en redes sociales

Carmiña Miroslava Castro Salazar, de 29 años, es reconocida en la capital sinaloense por su emprendimiento “Rosa Dely”, enfocado en repostería personalizada y contenido digital.

Su marca cuenta con presencia activa en redes sociales, donde comparte recetas, diseños de postres y contenido creativo, consolidando una comunidad digital en crecimiento.

La ficha de búsqueda describe a la joven con 1.70 metros de estatura, complexión mediana, cabello rubio largo y tez clara, además de tatuajes distintivos que podrían facilitar su identificación.

La desaparición ocurre en un contexto marcado por la escalada de violencia en Sinaloa, donde se han intensificado ataques contra comerciantes y creadores de contenido.

Este escenario se vincula con la disputa entre facciones del crimen organizado conocidas como “Los Mayos” y “Los Chapitos”, conflicto que se ha recrudecido desde septiembre de 2024.

Horas antes, en Mazatlán, fue localizado sin vida el empresario Rafael Tirado Lizárraga, de 65 años, quien había sido secuestrado el 27 de marzo.

El propietario de la Frutería Alicia fue interceptado por sujetos armados en las inmediaciones del mercado de abastos La Yarda. Su cuerpo fue hallado posteriormente en la zona de El Venadillo con impactos de arma de fuego.

El crimen provocó reacciones de organizaciones empresariales como la Canacintra Mazatlán, que exigieron reforzar las condiciones de seguridad ante el impacto directo en la actividad económica local.

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