Tecnología, un salvavidas frente a la reducción de la jornada laboral

La reciente aprobación de la reforma orientada a la reducción de la jornada laboral en México ha colocado a los empresarios ante un desafío histórico: ¿cómo sostener la competitividad y el crecimiento económico trabajando menos horas? En este panorama, la Inteligencia Artificial (IA) surge no sólo como una herramienta tecnológica, sino como el eje estratégico para cerrar la brecha de eficiencia que ha caracterizado a la región.

De acuerdo con David Tafur, cofundador de la startup Yavendió, México es un país donde tanto empleados como empresarios trabajan largas jornadas, pero con índices de productividad bajos en comparación con economías desarrolladas.

La razón por la cual Estados Unidos o Europa trabajan muchas menos horas es porque también son mucho más productivos... y eso se debe a que usan mucha más tecnología", afirma Tafur, destacando que en América Latina las pequeñas empresas generan mucho menos PIB por empleo debido a la falta de adopción tecnológica.

Productividad sin sustitución humana

Ante el temor de que la tecnología desplace la mano de obra, Tafur sostiene que el objetivo es la optimización. Al implementar herramientas de IA, como vendedores virtuales que operan 24/7 sin las limitaciones de un horario humano, las empresas permiten que su personal se enfoque en tareas de mayor valor estratégico.

Tafur, cofundador de la startup Yavendió. Cortesía

"No estoy diciendo que hay que reemplazar a estas personas, sino que estas personas pueden dedicarse a cosas de mucho más valor durante el día y no estar trabajando tantas horas", explica el especialista en comercio electrónico.

Según el experto, esta eficiencia genera un círculo virtuoso: si la empresa vende más gracias a la IA, termina necesitando más colaboradores para gestionar el crecimiento en producción y logística.

La transición no está exenta de obstáculos. Tafur identifica retos significativos en la infraestructura digital de México, particularmente en los sistemas de pagos y logística, donde aún predomina el uso de efectivo, lo que ralentiza el comercio electrónico. Asimismo, la seguridad y la confianza del consumidor son barreras críticas en un entorno acechado por el cibercrimen.

Para mitigar esto, la IA se utiliza para gestionar la confianza del cliente mediante la verificación de cuentas y la respuesta inmediata ante objeciones de seguridad. "La confianza al final es la base fundamental de toda la venta", subraya Tafur, añadiendo que “la tecnología debe configurarse bajo políticas éticas estrictas para evitar su mal uso en industrias ilícitas”.

Inversión necesaria

Más allá de un gasto financiero, la adopción de la IA es una inversión de tiempo y aprendizaje para evitar el rezago frente a la competencia. Tafur advierte que el costo de ignorar esta tendencia es el aislamiento comercial.

El peor problema que podemos tener es no sumarnos ahora porque va a llegar un punto en el cual va a estar tan diferente y vas a estar tan atrás que ya te van a ganar y tu competencia pues va a adoptar esto antes".

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Así, la reducción de la jornada laboral no tiene por qué traducirse en pérdidas. Si las empresas mexicanas logran "subirse a la ola" de la IA, podrán transformar este cambio legislativo en una oportunidad para profesionalizarse y generar una riqueza que beneficie tanto al capital como a la fuerza trabajadora.