A puerta cerrada, diálogo del Senado con la ONU

En una decisión legal, pero de escasa aplicación, las comisiones de Economía y de Desarrollo Regional del Senado decidieron sesionar en privado para dialogar con Fernanda Hopenhaym, representante para América Latina y el Caribe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

La funcionaria de Naciones Unidas (ONU) tiene el objetivo de detectar y alertar a las naciones miembro sobre las violaciones a los derechos humanos que se registran en sus empresas, tanto públicas como privadas.

Este fin de semana, la versión electrónica de la Gaceta del Senado dio cuenta de la cita de reunión de trabajo de las comisiones unidas de Economía y de Desarrollo Regional, pero advierte que se trata de una “reunión privada”; es decir, nadie que no sea legislador podrá tener acceso.

El orden del día señala que en esa sesión se realizará la “presentación de la agenda internacional y argumento económico para avanzar la agenda en México”, con la intervención de Fernanda Hopenhaym.

Asimismo, se incluye la “presentación de argumento social a cargo de representante del Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos” y se realizará un “diálogo parlamentario”.

De acuerdo con la información que puede verse en la página web de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos fue establecido por el organismo en 2011.

*mcam