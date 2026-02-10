Incendian camión de carga para bloquear la autopista Mazatlán-Tepic

Un camión de carga fue incendiado por la autopista Mazatlán-Tepic, a la altura del municipio de Escuinapa, en los límites de Sinaloa y Nayarit.

La unidad fue quemada intencionalmente para bloquear completamente la circulación, a la altura del kilómetro 183, dejando a decenas de automovilistas atrapados en la carretera.

Tras recibir el reporte, elementos de las distintas corporaciones se trasladaron al sitio, encontrando todavía la unidad en llamas, sin personas heridas.

Los trabajos de las autoridades provocaron largas filas, impidiendo el tránsito entre ambos estados, y debido a los operativos, se pido evitar la zona.

Antes del bloqueo no se reportaron detonaciones o enfrentamientos sobre la carretera, pero se desconoce si habría ocurrido en alguno otro lugar, derivando en la quema de la unidad de carga.

Apenas este lunes 9 de febrero, un grupo armado arrojó explosivos en las instalaciones de la Policía Municipal de Escuinapa, dejando un saldo de un militar y un civil heridos, además de daños materiales en base policíaca.

Sin embargo, desde hace varias semanas se han estado registrando enfrentamientos en la zona, algunos de ellos con explosivos de fabricación casera, impidiendo el libre tránsito en las carreteras.

Vehículo de carca incendiado en la autopista Mazatlán-Tepic Foto: Especial

Comando ejecuta a excomandante de la Policía Municipal

Por otra parte, este martes se dio a conocer que un comando atacó y mató a balazos a un excomandante de la de la Policía Municipal de Navolato, cuando viajaba a bordo de su automóvil en dicho municipio.

Se trata de Pedro Miranda, de 66 años de edad, quien, de acuerdo a sus compañeros, se había jubilado hace casi una década, siendo comandante en dicha corporación policíaca.

De acuerdo a la información proporcionada en el sitio, Pedro circulaba a bordo de un automóvil Honda, tipo Civil por una carretera hacia la sindicatura de Villa Ángel Flores, y fue atacado en las inmediaciones del Campo Berlín.

Debido a los múltiples impactos que recibió en su cuerpo, el hombre perdió la vida al interior del vehículo, mientras la unidad quedo estacionada en medio del camino, con vivibles daños por el ataque.

Al lugar llegaron elementos de las distintas corporaciones policíacas, quienes confirmaron el deceso, y confirmaron su identidad. Al concluir las diligencias, el cadáver su trasladado al Servicio Médico Forense, antes de entregarlo a sus familiares.

Apenas el sábado 7 de febrero, el cuerpo de Hendrika Derks, una policía jubilada de la Policía Municipal de Navolato, fue encontrada sin vida al interior de una fosa clandestina en las inmediaciones del poblado Cofradía de la Loma.

El hallazgo ocurrió 11 meses después de haber sido reportada como desaparecida, después de haber sido privada de la libertad con su hija y nietos, a quienes liberaron poco después del incidente.

En lo que va del año, tres elementos de las corporaciones municipales han sido asesinados: dos en Culiacán y uno en Mazatlán. Entre ellos se cuenta el director de Vialidad de Tránsito, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, atacado a tiros al salir de su domicilio en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

jcp