La captura de ‘El Chapo Isidro’ en Sinaloa también provocó reacciones en Estados Unidos; Sara Carter, conocida como la “zar” antidrogas del gobierno estadounidense celebró la detención del presunto narcotraficante y aseguró que se trata de una victoria para ambos países.

A través de su cuenta de X, la funcionaria reconoció el operativo que permitió detener a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, el viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

“Trabajo increíble con la captura de Isidro Meza-Flores, alias ‘El Chapo Isidro’. Es una victoria para Estados Unidos y México”, escribió Carter, quien señaló al detenido como responsable de distribuir fentanilo, heroína y otras drogas en territorio estadounidense.

La funcionaria también aprovechó para hacer un llamado a mantener el trabajo conjunto entre ambos gobiernos y continuar con las acciones contra los grupos del narcotráfico, con el objetivo de lograr mayor seguridad en México, Estados Unidos y el resto del continente.

El cártel

En su publicación, Carter mencionó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; a la Secretaría de la Defensa Nacional; a la Guardia Nacional; al administrador de la DEA, Terry Cole, y al embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘Chapo Isidro’ Especial

Horas antes, García Harfuch también había reconocido públicamente el trabajo de los militares que participaron en la captura del Chapo Isidro. El funcionario mexicano destacó el valor y profesionalismo de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional, además de considerar la detención como un paso importante para recuperar la tranquilidad en Sinaloa.

Fausto Isidro Meza Flores, alias “el Chapo Isidro” Especial

Por su parte, Terry Cole, administrador de la DEA, también celebró la captura y la calificó como un duro golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas de México. El funcionario reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas y aseguró que la colaboración entre ambos países continuará para combatir a los grupos responsables de llevar drogas, entre ellas el fentanilo, a Estados Unidos.