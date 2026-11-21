La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) reconoció la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro, señalado como líder de la organización criminal Meza-Flores, vinculada al cártel de los Beltrán Leyva.

Fausto Isidro Meza Flores, alias “el Chapo Isidro” Especial

A través de sus redes sociales, la agencia estadounidense calificó la detención como una victoria significativa contra una de las organizaciones criminales más violentas de México, a la que responsabilizó de generar violencia e inestabilidad durante décadas.

La DEA señaló que el grupo encabezado por Meza Flores ha participado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, incluido el fentanilo, sustancia que representa una amenaza para la salud y la seguridad de las comunidades estadounidenses.

En su pronunciamiento, la dependencia también destacó la importancia del intercambio de inteligencia para localizar y detener a líderes de organizaciones criminales.

Terry Cole, administrador de la DEA, reconoció a las autoridades mexicanas que participaron en el operativo y sostuvo que la colaboración entre ambas naciones es fundamental para desmantelar las redes delictivas.

Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘Chapo Isidro’ Especial

"La captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como 'El Chapo Isidro', representa un golpe significativo a una organización criminal despiadada", expresó Cole en un mensaje difundido por la agencia.

El funcionario agregó que la DEA y sus socios de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force) mantendrán sus esfuerzos para desarticular estas estructuras criminales y llevar ante la justicia a sus integrantes.

Fausto Isidro Meza-Flores, alias El Chapo Isidro

La DEA reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades mexicanas para combatir a las organizaciones responsables del tráfico de drogas mortales hacia territorio estadounidense.