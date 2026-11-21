La madrugada del sábado el Registro Nacional de Detenciones confirmó la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “el Chapo Isidro”, quien encabeza la organización delictiva transnacional conocida también como el ‘Cártel de Guasave’ o ‘Los Mazatlecos’; quien figuraba entre los 10 prófugos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Fausto Isidro N figura entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI, que ofrece 5 millones de dólares por información para localizarlo. Foto: Especial.

La captura fue publicada en el Registro Nacional de Detenciones a las 6:37 horas de la mañana del sábado 21 de noviembre, pero establece que Fausto Isidro Meza fue arrestado a las 19:50 horas en Guasave, Sinaloa, no dice que corporación concretó la detención, solo que está siendo trasladado.

Lo describe como un masculino de 1 metro con 75 centímetros de estatura; complexión media; tez morena clara; cabello corto y negro ligeramente ondulado con las entradas frontales marcadas; ceja oscura arqueada; ojos medianos; nariz recta; y barba cerrada con bigote.

Registro Nacional de Detenciones

Al momento de su detención, según el RND, vestía playera negra corta, cuello redondo, pantalón negro y calzado obscuro.

Las autoridades de Estados Unidos lo señalan como un capo del narcotráfico de alto impacto, responsable de la producción, el transporte y la distribución de cargamentos masivos de cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y marihuana hacia territorio estadounidense.

El Departamento de Estado estadounidense mantiene vigente una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

Nacido en México el 19 de junio de 1982, Meza Flores forjó su trayectoria delictiva dentro de las estructuras de alto nivel del Cártel de los Beltrán Leyva. Durante los años de mayor expansión de dicho grupo, el capo se consolidó como la “mano derecha” de Alfredo Beltrán Leyva hasta la captura de este último ocurrida en el año 2008.

A raíz de fracturas internas y reacomodos en el mapa delictivo, Meza Flores estructuró su propia organización criminal fuertemente armada, la cual estableció su principal bastión y centro de operaciones en el municipio de Guasave, Sinaloa. Desde esa plaza, la organización extendió su dominio y control sobre el tráfico de drogas hacia el sur del estado de Sonora y regiones de Nayarit.

A partir del año 2000, su estructura protagonizó una confrontación armada directa contra el Cártel de Sinaloa por el control de rutas e influencia territorial.

El narcotraficante era requerido por autoridades estadunidenses y fue trasladado a Ciudad de México tras su detención en Guasave. Foto: Especial.

De acuerdo con reportes del Departamento del Tesoro, dicha disputa territorial desató un periodo de extrema violencia que cuadruplicó los homicidios derivados del narcotráfico en Sinaloa durante un lapso de cuatro años, detonando paralelamente una ola de secuestros y quemas de inmuebles en la entidad.

El 17 de enero de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro clasificó a la organización Meza Flores como una organización de tráfico de drogas significativa bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin). La medida impuso el congelamiento de activos y prohibió a personas e instituciones estadounidenses realizar cualquier transacción comercial con el grupo.

La sanción financiera evidenció que Meza Flores utilizaba a su círculo familiar más estrecho para operar el flujo de recursos ilícitos. La designación incluyó formalmente a su esposa, Araceli Chan Inzuna; a sus padres, Fausto Isidro Meza Angulo y Angelina Flores Apodaca; a su hermana, Flor Angely Meza Flores; y a sus tíos Salomé Flores Apodaca, Pánfilo Flores Apodaca y Agustín Flores Apodaca. Este último fue detenido por autoridades mexicanas en julio de 2012 por delitos contra la salud.

Dentro de la misma red financiera, el gobierno estadounidense boletinó tres compañías con domicilio fiscal en Guasave empleadas como fachadas operativas del grupo criminal: la firma de transporte de granos Autotransportes Terrestres S.A. de C.V., la estación de servicio y gasolina Auto Servicio Jatziry S.A. de C.V., y la empresa constructora Constructora Jatziry De Guasave S.A. de C.V.

Foto: Especial.

El historial judicial contra el “Chapo Isidro” en los tribunales estadounidenses abarca múltiples expedientes por conspiración internacional de drogas, lavado de activos y uso de armamento bélico:

Corte del Distrito de Columbia (2012 y 2019): Un primer gran jurado federal lo acusó formalmente el 2 de mayo de 2012. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2019, la misma corte emitió una acusación formal sustitutiva y orden de captura donde le imputó haber conspirado entre enero de 2005 y noviembre de 2019 para distribuir cargamentos de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su ingreso a Estados Unidos. La fiscalía federal adjuntó además cargos por el uso y portación deliberada de una ametralladora y un artefacto destructor en apoyo de sus operaciones criminales.

Corte del Distrito Sur de California (Caso 19 CR 1272 WQH): El 10 de abril de 2019, un gran jurado federal en San Diego formalizó una acusación de tres cargos contra Meza Flores. El pliego sostiene que conspiró para distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína a nivel internacional desde México y Costa Rica, con destino a Estados Unidos. Asimismo, se le acusó de posesión con intención de distribuir dicha sustancia y de conspiración para el lavado de dinero mediante transferencias transfronterizas de fondos ilícitos diseñadas para ocultar el origen de los recursos. El pliego contempla el decomiso definitivo de bienes y propiedades asociadas a las ganancias del narcotráfico, proceso en el que también figura su presunto colaborador Jorge Barrera Lozano, alias “Izquierdo”.

En el sistema procesal penal estadounidense, todas estas imputaciones constituyen acusaciones formales de los fiscales, por lo que el acusado mantiene la presunción de inocencia hasta que un jurado determine su culpabilidad en juicio.