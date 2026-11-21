La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la detención de Fausto Isidro N, alias ‘El Chapo Isidro’, identificado como dirigente de la organización criminal del Cartel de Guasave, durante un operativo de fuerzas especiales realizado el viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa. Junto con él fueron capturados otros dos presuntos integrantes de esa estructura delictiva, entre ellos su segundo al mando y un operador financiero.

‘El Chapo Isidro’ también figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que lo incorporó a esa lista el 4 de febrero de 2025 y ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura. Las autoridades estadunidenses lo identifican como presunto líder de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo”

De acuerdo con el informe de la dependencia, las detenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre organismos de la Defensa y autoridades de Estados Unidos, en el marco de los mecanismos de cooperación bilateral entre ambos países.

En el despliegue participaron integrantes de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, identificados como Lobos, y del Ejército, conocidos como Murciélagos, además de personal de fuerzas especiales militares comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La Defensa identificó a los otros dos detenidos como Germán N, alias ‘Serafín’, señalado como el segundo al mando de la organización, y José N, a quien atribuyó funciones como operador financiero del grupo criminal.

Así fue el operativo para detener a ‘El Chapo Isidro’ en Guasave

La operación estuvo a cargo de fuerzas militares de élite y se desarrolló mediante un despliegue dividido en tres etapas. Para localizar a los objetivos, los elementos utilizaron distintos recursos tecnológicos que permitieron establecer con precisión su ubicación antes de iniciar la intervención.

La primera fase consistió en el ingreso de los efectivos al área donde se encontraban los presuntos integrantes del grupo criminal. El desplazamiento se realizó por diferentes accesos terrestres, bajo condiciones de sigilo y sorpresa para evitar alertar a los objetivos.

Posteriormente, los militares establecieron un dispositivo de seguridad alrededor del punto donde se encontraban los sospechosos, con posiciones internas y externas destinadas a impedir tanto una posible fuga como la llegada de refuerzos.

Sin embargo, durante esta segunda etapa, los elementos de seguridad fueron atacados con disparos de armas de fuego y explosivos. Ante la agresión, el personal encargado de la captura ingresó al inmueble donde se encontraban los objetivos y concretó las tres detenciones.

Una vez verificada la identidad de los asegurados, comenzó la tercera fase del operativo: su extracción de la zona. Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para quedar a disposición de las autoridades ministeriales competentes.

En varias vías había unidades en llamas. Aficionados del beisbol entraron en pánico al escuchar los tiros. Fotos: Especial.

Bloqueos en Sinaloa tras captura de ‘El Chapo Isidro’

La Defensa informó que, después de las detenciones, se registraron bloqueos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, situación que obligó a desplegar fuerzas de seguridad para atender las afectaciones en las vías de comunicación.

En coordinación con autoridades locales, se puso en marcha un plan antibloqueo para retirar los obstáculos, recuperar la circulación y proteger a la población ante las reacciones derivadas del operativo.

La jornada de violencia en la región ya había incluido enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas federales, además de vehículos incendiados y afectaciones en distintos tramos carreteros, particularmente en Guasave.

*mcam