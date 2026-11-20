El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este viernes al gigante de los chips Nvidia que reintegre a Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía, luego de su salida por una relación con una presunta espía de China.

Me encantaría verlo de vuelta. Es una de las mentes más brillantes del mundo, ¿y a dónde irá? Creo que me encantaría que le dieran una segunda oportunidad a Jensen", declaró Trump en una rueda de prensa.

Trump defendió a Huang como un buen hombre que tomó algunas malas decisiones, y le pidió un gesto público para poder volver a la empresa.

"Me gustaría que Jensen ofreciera una disculpa sincera y regresara", añadió el mandatario.

El presidente también pareció contradecir a su propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, al afirmar que habló sobre Huang con el presidente chino, Xi Jinping, durante la cumbre de esta semana en Shenzhen.

"Lo hablé con el presidente Xi, y él dijo: '¡Oh, brillante, brillante! Es un hombre brillante'", relató Trump.

Horas antes, Bessent había declarado que Trump no tocó el tema de Huang con Xi durante el encuentro.

Cómo estalló el escándalo en Nvidia

Huang renunció el jueves 12 de noviembre a su cargo en la empresa, que se encuentra en el centro de la revolución de la inteligencia artificial. Antes, el Financial Times informó que había tenido una relación con una empresaria que, según una fuente citada por NBC News, era una espía china.

El domingo, Huang admitió públicamente que fue infiel a su esposa. Después, The New York Times reportó otra relación con una ejecutiva de Nvidia que dependía de él, y la junta directiva se reunió la noche del miércoles para discutir su salida, según Al Jazeera.

La mujer señalada como presunta espía sería Alice Huang (sin parentesco con el empresario), ejecutiva de Megaspeed, cliente de Nvidia, de acuerdo con CNBC. Reportes indican que podría haber facilitado el envío de chips ultrasensibles a Pekín, y que la inteligencia estadounidense conocía la posibilidad de este presunto espionaje.

El costo en Bolsa para la compañía

Las acciones de Nvidia cayeron cerca de 4 por ciento el lunes y 5.47 por ciento el martes, según CNBC. Con la renuncia, la empresa perdió casi 500 mil millones de dólares de valor en la semana, de acuerdo con NBC News y CBS News.

Su valor de mercado bajó de 4 billones de dólares por primera vez desde 2025. Según CNN, la acción acumula una baja de 30.5 por ciento frente a su máximo del 6 de octubre, equivalente a unos 1.76 billones de dólares.

CNN también informó que Huang fue citado a declarar ante el Congreso de Estados Unidos.