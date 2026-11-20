El líder norcoreano Kim Jong Un fue visto inspeccionando materiales didácticos en fábricas, informaron los medios estatales este sábado, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se fuera de Asia sin el encuentro que él mismo había insinuado.

Trump se reunió con Kim tres veces durante su primer mandato, en Singapur en 2018 y en Hanói y la zona desmilitarizada en 2019. Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el republicano planteó en repetidas ocasiones otra cita, incluso durante su gira por Filipinas y China de esta semana.

Sin embargo, Trump partió del continente el jueves por la noche, tras una cumbre trilateral con los presidentes de China y Rusia, sin ver a Kim.

Lo que dijo Trump sobre la reunión fallida

Trump explicó a bordo del Air Force One, en una entrevista con el periodista Gabe Gutierrez, de NBC News, que su agenda se lo impidió.

"La relación existe, pero no nos hemos reunido", declaró el presidente estadounidense.

El mandatario sostuvo que el encuentro simplemente no cabía en su calendario.

"Había demasiadas reuniones, no habría funcionado. Tendremos ese encuentro en algún momento", añadió Trump.

Tras su primera cita con Kim en Singapur, Trump llegó a decir que ambos se habían "enamorado". Pyongyang aún no se ha pronunciado sobre los comentarios más recientes del mandatario. En cambio, Kim Yo Jong, influyente hermana del líder, descartó el diálogo con Washington, según reportó NBC News.

Fábricas, esquí y una universidad naval

Los medios estatales norcoreanos difundieron imágenes de Kim supervisando materiales didácticos y equipo para clases de ciencias en varias fábricas. Durante la visita del viernes, el líder "examinó las muestras de material escolar de todos los tipos que producirá la fábrica", informó la agencia estatal KCNA.

"La ciencia y la educación son la expresión más clara de la visión que tienen nuestros revolucionarios sobre las generaciones futuras y la revolución", afirmó Kim, según KCNA.

En medio de los rumores sobre una reunión con Trump, Kim también fue visto esta semana en una estación de esquí, en el monte Paektu y en una universidad naval.