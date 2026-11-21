Un fuerte sismo de magnitud 6.7 sacudió el centro de Perú la noche del viernes 20 de noviembre y dejó, hasta el momento, al menos 15 personas heridas, además de decenas de viviendas con daños, de acuerdo con el primer reporte oficial que dieron a conocer las autoridades este sábado.

El temblor se registró alrededor de las 19:09 horas, con epicentro en la zona andina del país, a unos 300 kilómetros al este de Lima, donde el movimiento también se dejó sentir.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la región de Junín fue la más afectada, con 11 personas lesionadas. Los otros cuatro heridos se reportaron en Huánuco, Lima, Callao y Pasco.

El movimiento también dejó daños en numerosas viviendas. Hasta ahora, las autoridades tienen contabilizadas cuatro casas que ya no pueden habitarse y otras 127 que presentan afectaciones, principalmente en Junín y Pasco.

Durante este sábado, el Instituto Geofísico del Perú reportó otros dos sismos en Junín, uno de magnitud 5.0 y otro de 3.5, lo que mantuvo la atención de las autoridades sobre esta región.

Apenas en julio pasado, un temblor de magnitud 5.1 dejó seis personas muertas, 32 heridas y 52 viviendas destruidas.

Perú es uno de los países donde los sismos son bastante frecuentes, debido a que se encuentra dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona de actividad sísmica que también abarca parte de América y Asia.

De hecho, cada año se registran en territorio peruano cerca de 400 temblores de magnitud superior a 4.0.

Uno de los terremotos más devastadores que ha vivido el país ocurrió el 15 de agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7.9 golpeó la región de Pisco, en el sur de Perú. Aquella tragedia dejó 595 personas muertas y provocó un pequeño tsunami.

Con información de AFP