Fausto Isidro N, alias ‘El Chapo Isidro’, identificado por autoridades estadunidenses como uno de los principales dirigentes del narcotráfico en el noroeste de México, fue detenido este viernes 20 de noviembre de 2026 durante un operativo de fuerzas federales en Guasave, Sinaloa.

El narcotraficante, presunto líder del Cártel de Guasave, ingresó el 4 de febrero de 2025 a la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares a cambio de información que permitiera localizarlo y concretar su captura.

Nació el 19 de junio de 1982 y tiene 44 años. De acuerdo con la descripción difundida por las autoridades estadunidenses, mide aproximadamente 1.67 metros, pesa alrededor de 72 kilogramos, tiene ojos marrones y cabello castaño oscuro.

Su nombre está relacionado con la estructura criminal de los Beltrán Leyva, organización en la que habría ocupado una posición de lugarteniente y mantenido una estrecha relación con Alfredo Beltrán Leyva. Sin embargo, después de la ruptura entre ese grupo y el Cártel de Sinaloa en 2008, consolidó su propia organización y comenzó a disputar territorios y rutas de trasiego con otras facciones del narcotráfico, entre ellas grupos vinculados con el Cártel de Sinaloa y Los Chapitos.

Foto: Especial.

¿De qué delitos acusa Estados Unidos a ‘El Chapo Isidro’?

El FBI lo identifica a como presunto dirigente de la organización criminal transnacional Meza-Flores, con base en Sinaloa, a la que atribuye operaciones de producción, posesión, distribución e importación de grandes cargamentos de drogas hacia Estados Unidos.

Entre las sustancias que las autoridades estadunidenses relacionan con las actividades de esta estructura criminal se encuentran cocaína, fentanilo, heroína, metanfetamina y marihuana.

De acuerdo con las acusaciones presentadas ante tribunales de Estados Unidos, Meza Flores habría encabezado un grupo de hombres armados que recurría a la violencia para conservar el dominio de zonas estratégicas en México, utilizadas para producir y trasladar narcóticos con destino al mercado estadunidense.

Su situación judicial en ese país se remonta al 2 de mayo de 2012, cuando fue acusado inicialmente ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Posteriormente, el 26 de noviembre de 2019, un gran jurado federal emitió una acusación formal sustitutiva en su contra por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas y la posesión de armas de fuego. El expediente señala que habría participado en una conspiración para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en territorio estadunidense entre 2005 y 2019.

¿Por qué el FBI ofrecía 5 millones de dólares por su captura?

La inclusión de Fausto Isidro Meza Flores en la lista de los diez más buscados convirtió su localización en uno de los objetivos prioritarios del FBI. La recompensa de hasta cinco millones de dólares buscaba obtener información que condujera a su arresto y permitiera llevarlo ante la justicia.

Al anunciar la búsqueda, el agente especial a cargo Sean Ryan destacó la importancia de la colaboración ciudadana para localizar a fugitivos considerados peligrosos y frenar el tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadunidenses sostienen que la organización encabezada presuntamente por Meza Flores utilizaba hombres fuertemente armados y métodos violentos para mantener el control de las zonas donde operaba, así como de los corredores empleados para el traslado de estupefacientes.

Su detención ocurrió este viernes en Guasave, luego de que se desplegara una movilización de fuerzas federales tras una agresión armada contra personal federal en ese municipio sinaloense. Durante los operativos se reportó la circulación de vehículos artillados, sobrevuelos de aeronaves que efectuaban disparos y el ingreso de personas heridas a hospitales de la localidad.

*mcam