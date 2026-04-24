Tribunal de Kenia revoca fallo y niega aborto como derecho constitucional

El aborto no es un derecho fundamental y, por ello, las detenciones de médicos que lo practican o de sus pacientes son legales, estimó el viernes un tribunal de apelación de Kenia, en contra de una decisión previa de primera instancia.

En Kenia, un país cristiano en un 80 por ciento y profundamente religioso, la Constitución de 2010 autoriza a los profesionales sanitarios a practicar el aborto si la vida o la salud de la madre está en peligro.

Sin embargo, algunas disposiciones del código penal, que datan de la época colonial, siguen prohibiéndolo estrictamente.

Según el Center for Reproductive Rights (Centro por los Derechos Reproductivos, CRR), cada día mueren siete kenianas a causa de abortos no medicalizados, debido a la ambigüedad legal en torno a la interrupción voluntaria del embarazo y al tabú que lo rodea.

El aborto no es un derecho fundamental garantizado por la Constitución. Al contrario, la Constitución lo prohíbe expresamente, pero prevé excepciones, en circunstancias limitadas, en las que puede estar permitido", dictaminaron los jueces del Tribunal de Apelación de Malindi (sureste), en una decisión a la que tuvo acceso la AFP.

"Los derechos constitucionales no pueden, por sí mismos, impedir una investigación adecuada, la imputación y el enjuiciamiento de los presuntos delitos en cuestión", añadieron.

El caso resuelto el viernes se remonta a septiembre de 2019, cuando un médico, Salim Mohame, y una adolescente de 16 años fueron detenidos en un hospital de Kilifi, cerca de Malindi, en la costa keniana.

Según el CRR, la joven acudió de urgencia a la clínica alegando complicaciones relacionadas con su embarazo, en particular dolores y hemorragias, y el médico, tras diagnosticar un aborto espontáneo, la trató en consecuencia.

Ambos fueron acusados: él, de haberle suministrado un medicamento que le permitió evacuar el feto muerto; y ella, de haber utilizado ese medicamento con el propósito de abortar.

El médico estuvo encarcelado una semana y su paciente, un mes por no pagar la fianza, según la oenegé.

En marzo de 2022, un tribunal había anulado sus imputaciones, pero también había calificado el acceso al aborto como un "derecho fundamental".

"Hoy, (...) el Tribunal de Apelación ha revocado estas conclusiones. Esta decisión suscita serias preocupaciones", reaccionó el CRR en un comunicado.