Mito o realidad: ¿La pastilla de emergencia causa alteraciones hormonales e infertilidad?

El uso de la pastilla de emergencia genera dudas sobre sus efectos en el organismo y la fertilidad en mujeres jóvenes. El doctor Julio Morfín, ginecólogo obstetra y gerente médico en IFA Celtics, explica que este método funciona como una herramienta de respaldo, aunque su efectividad depende totalmente del uso correcto y oportuno.

La desinformación sobre este medicamento provoca errores que afectan el ciclo hormonal. Entender el mecanismo de acción de la pastilla permite enfrentar una relación sexual sin protección con una respuesta médica probada, evitando efectos secundarios innecesarios derivados del pánico.

La pastilla anticonceptiva podría alterar el ciclo menstrual Canva

¿Afecta al metabolismo de las mujeres usar la pastilla de emergencia de forma frecuente?



Sobre el metabolismo, el doctor Morfín aclara: el uso frecuente no daña órganos, pero altera el ritmo natural del cuerpo.

No hay una consecuencia grave. No es peligroso, pero sí un desajuste hormonal que cause sangrado fuera del periodo, dolor de cabeza o náuseas.





Si la toma ocurre cerca de la ovulación, el experto explica que "no te causa ninguna alteración grave. Si la tomas al inicio, probablemente tu menstruación se adelante". Estos cambios son temporales y no representan una ganancia de peso permanente.

Además, hay otros efectos secundarios al respecto, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):

Efectos transitorios: El IMSS confirma que las náuseas y la fatiga desaparecen en 24 horas tras la ingesta.

Control de fertilidad: El riesgo real es el descontrol del ciclo; por ello, el experto afirma que no se debe usar regularmente ; para eso existen métodos mucho más efectivos.

Recuperación: El cuerpo asimila la carga hormonal de forma rápida, aunque el ciclo menstrual puede tardar un par de meses en regularizarse por completo

La pastilla de emergencia retrasa la ovulación, pero no es abortiva. Canva

¿Cuáles son los mitos más comunes sobre el uso de la pastilla anticonceptiva?



Uno de los miedos más persistentes es la infertilidad. Morfín es tajante al respecto:

No causa infertilidad ni daño permanente al sistema reproductivo... lo único que te puede ocasionar es tener alteraciones en la menstruación.





Existe la creencia de que es abortiva, pero la medicina confirma que solo evita la ovulación. Si el proceso ya ocurrió, "la pastilla ya no es efectiva porque ya se dio la ovulación" y no tiene la capacidad de dañar un embarazo ya establecido.

Infertilidad: " No te provoca ningún daño y mucho menos infertilidad "; su función es bloquear el proceso ovulatorio temporalmente.

Aborto: No interrumpe la gestación; si ya existe un embarazo, el medicamento no afecta al embrión ni la continuidad del mismo .

Edad: " Es igual para las adolescentes o adultos . No tienen ninguna contraindicación" por la etapa de vida en la que se encuentren.

Ventana de tiempo: La efectividad es del 90% antes de 24 horas, pero desciende al 75% si se espera hasta el tercer día.

Uso de rutina: No sustituye al condón; usarla seguido aumenta la probabilidad de falla y desestabiliza el sistema hormonal.

Las pastillas anticonceptivas tienden a generar dudas sobre su uso. Canva

¿Cuáles son los principales errores al tomar la pastilla de emergencia?



Un fallo inusual ocurre cuando las parejas comparten la dosis. Morfín relata: "Han habido casos en que compran la pastilla y... una se la toma la mujer y otra se la toma el hombre. Eso es un error" que deja a la mujer desprotegida.

Ignorar el factor tiempo es otra equivocación recurrente. El experto advierte:

Si te la tomas después de 72 horas ya no es efectiva... no es que la pastilla no haya servido, es que no se ha tomado en el momento adecuado.





Estas son algunas consideraciones respecto al uso de esta pastilla:

Límite de 72 horas : "Pasado este tiempo, el medicamento pierde su capacidad" para frenar la salida del óvulo.

Sobredosis: "Hay veces que se toman dos pastillas (cajas), es una dosis en exceso" que s olo aumenta el malestar físico sin elevar la eficacia.

Vómitos: Si ocurre en las primeras dos horas, se debe repetir la toma ; el uso de un antiemético previo ayuda a que el cuerpo absorba la hormona.

Protección continua: Creer que cubre todo el mes es un error; solo funciona para la relación reciente y se debe usar condón en los encuentros posteriores.

Es necesario contar con la asesoría de un profesional de la salud para comprender como usar la pastilla de emergencia. Canva

¿Cómo usar las pastillas anticonceptivas de forma segura?



La educación y la consulta profesional son indispensables. Morfín recomienda "no preguntarle a la vecina, no preguntarle a los compañeros. Ante cualquier duda, consultar a un médico" para recibir orientación basada en evidencia.

En presentaciones de dos tabletas, el doctor aclara que "puedes tomar las dos tabletas juntas, no pasa nada... si no esperas tener mucho efecto secundario, se pueden tomar juntas" para facilitar el cumplimiento del tratamiento.

El experto menciona algunas recomendaciones:

Prevención de náuseas : Tomar un medicamento para el mareo 45 minutos antes de la pastilla asegura que el organismo asimile correctamente la carga hormonal.

Sensibilidad mamaria : "El dolor de los senos... es relacionado al efecto de la pastilla. Es un efecto que esperamos... nada de qué preocuparte", aunque si persiste se requiere revisión médica.

Seguimiento : El método no protege contra infecciones de transmisión sexual, por lo que se debe emplear un método de barrera hasta la siguiente menstruación.

Responsabilidad: La pastilla representa un respaldo de emergencia y no debe considerarse un hábito de vida o un método anticonceptivo de rutina.

Comprender el funcionamiento de la anticoncepción de emergencia permite actuar con rapidez y seguridad. Al utilizarla correctamente bajo los tiempos establecidos, se reduce el riesgo de un embarazo no planificado mientras se cuida la estabilidad hormonal.