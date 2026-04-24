Enviados de Trump viajarán a Pakistán para nueva ronda de conversaciones con Irán

La Casa Blanca confirmó que los enviados especiales del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, partirán este sábado hacia Pakistán para participar en una nueva ronda de negociaciones con representantes iraníes, con el objetivo de poner fin a la guerra.

“Puedo confirmar que el enviado especial Witkoff y Jared Kushner partirán nuevamente hacia Pakistán mañana por la mañana para dialogar con representantes de la delegación iraní”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a Fox News.

La portavoz explicó que el viaje responde a una solicitud iraní para mantener un encuentro presencial con la delegación estadounidense, después de que la primera ronda de conversaciones celebrada el 11 y 12 de abril en Islamabad concluyera sin acuerdo.

Ausencia de JD Vance

El vicepresidente JD Vance, quien encabezó la comitiva estadounidense en la primera ronda, no viajará en esta ocasión. Leavitt aclaró que Vance “permanece profundamente involucrado en todo el proceso y estará atento a los avances junto con el presidente, el secretario de Estado Marco Rubio y el equipo de seguridad nacional”.

Del lado iraní, se espera la participación del ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, quien anunció en su cuenta de X una gira regional por Islamabad, Mascate y Moscú para coordinar posiciones sobre el conflicto y consultar con sus homólogos los últimos esfuerzos de paz. No está prevista la presencia del presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lideró la delegación en la primera ronda de contactos.

El presidente Trump decretó el martes un alto el fuego indefinido en la guerra que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel, a la espera de que Teherán presente una propuesta concreta para poner fin al conflicto. La tregua se mantendrá vigente hasta que se evalúe dicha propuesta.

Rol de Pakistán como mediador

Islamabad continúa siendo el escenario de las negociaciones, bajo la mediación de las autoridades paquistaníes. Pakistán ha buscado reactivar el diálogo entre Estados Unidos e Irán, tras el estancamiento registrado en semanas recientes.

El proceso diplomático se desarrolla en medio del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos y buques iraníes, medida que Teherán rechaza como condición previa para sentarse a negociar. El conflicto, iniciado a finales de febrero, ha provocado miles de muertes en Medio Oriente y afectado el comercio energético global, especialmente las exportaciones a través del estrecho de Ormuz.

Expectativas de la nueva ronda

La Casa Blanca reiteró que la delegación de Witkoff y Kushner viajará a Pakistán para “escuchar lo que los iraníes tienen que decir” y explorar vías hacia un acuerdo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que Irán “aún tiene una ventana abierta para elegir sabiamente en la mesa de negociación”, subrayando que todo depende de que Teherán abandone de manera verificable su programa nuclear.

Fuentes paquistaníes señalaron que la visita de Araqchi será breve y servirá para presentar propuestas que Islamabad trasladará posteriormente a Washington. Por ahora, las autoridades iraníes no han confirmado la celebración de una reunión directa con la delegación estadounidense.