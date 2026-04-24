Niña encuentra un ajolote mexicano bajo un puente en Reino Unido; llegó de manera misteriosa

Una niña de 10 años descubrió un ajolote bajo el puente Dipping Bridge, sobre el río Ogmore, en una zona rural de Gales. El hallazgo resulta insólito debido a que se trata de una especie en peligro crítico de extinción cuyo hábitat natural se limita a algunos lagos y canales de México.

Evie, originaria de Leicester y de campamento con su familia, jugaba en la orilla del río cuando notó un pequeño animal refugiado entre las piedras. Al acercarse, descubrió que estaba herido en la cola y el vientre. Lo recogió y, con gran emoción, mostró a sus padres lo que resultó ser un ajolote de piel pálida de unos 20 centímetros de largo.

La familia, sorprendida, decidió acortar sus vacaciones y regresar a Leicester, a 250 kilómetros de distancia, con su inesperada mascota. Lo bautizaron como Dippy, en honor al puente donde fue encontrado.

La madre de Evie relató que su hija pasa horas viendo videos de animales en internet. “Llevo mucho tiempo diciendo a Evie que esas criaturas que ve en YouTube no son de verdad. ¡Y aquí estoy con una de ellas en mi cocina!”, comentó con humor.

La popularidad del ajolote ha crecido en los últimos años gracias a su inclusión en el videojuego Minecraft en 2021, lo que puede explicar que la niña lo identificara con facilidad.

Una especie en peligro crítico

El ajolote, conocido científicamente como Ambystoma mexicanum, es una especie endémica de México y se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la pérdida de hábitat y la contaminación de los cuerpos de agua. Su aparición en un río británico desconcierta a los expertos, pues no existe explicación clara de cómo pudo llegar hasta allí.

Chris Newman, director del Centro Nacional de Ayuda a los Reptiles, declaró a la BBC que la niña probablemente salvó la vida del animal. Por ahora, Dippy permanecerá bajo el cuidado de Evie mientras se decide qué hacer con él, dado que no pertenece al ecosistema británico.

Por qué está en peligro el ajolote

El ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum), símbolo de la biodiversidad nacional, está en peligro crítico de extinción. El gobierno de México advierte que su hábitat en los canales de Xochimilco se ha visto devastado por la contaminación, la urbanización y la introducción de especies invasoras como la carpa y la tilapia.

El ajolote es un anfibio endémico de la Cuenca de México. En el pasado habitaba los lagos de Xochimilco, Chalco y Texcoco, pero hoy su presencia silvestre se restringe casi exclusivamente a los canales de Xochimilco, último vestigio del sistema lacustre del Valle de México. Estos cuerpos de agua, rodeados de chinampas, ofrecen el ambiente ideal: aguas poco profundas, vegetación abundante y refugios naturales.

La aparición de un ajolote en un río británico sorprende a especialistas en conservación. Especial

El gobierno mexicano, a través de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, clasifica al ajolote como especie en peligro de extinción. Las principales amenazas son:

Contaminación del agua : residuos urbanos, pesticidas y fertilizantes dañan su piel permeable.

: residuos urbanos, pesticidas y fertilizantes dañan su piel permeable. Especies invasoras : carpas y tilapias devoran huevos y crías, además de competir por alimento.

: carpas y tilapias devoran huevos y crías, además de competir por alimento. Urbanización : el crecimiento de la Ciudad de México ha reducido y fragmentado su hábitat.

: el crecimiento de la Ciudad de México ha reducido y fragmentado su hábitat. Sobreexplotación : en el pasado fue usado como alimento y en remedios tradicionales.

Los estudios de la UNAM muestran un desplome poblacional alarmante: de 6,000 ejemplares por kilómetro cuadrado en 1998 a apenas 36 en 2014; hoy se estima que sobreviven entre 50 y 1,000 individuos en estado silvestre.