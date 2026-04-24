Poderoso tornado destruye viviendas y deja varios heridos en Oklahoma | VIDEO

Un violento tornado golpeó el jueves por la tarde la ciudad de Enid, en el condado de Garfield, dejando un saldo de al menos 40 viviendas dañadas, carreteras cerradas y escenas de devastación en comunidades rurales. Aunque los daños materiales fueron significativos, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas mortales, únicamente heridos leves.

El fenómeno fue confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional, que reportó la formación de una columna de aire giratoria que tocó tierra en Enid, una ciudad de unos 50 mil habitantes cercanas a la frontera norte del estado. Las imágenes captadas mostraban casas reducidas a escombros y techos arrancados por la fuerza del viento.

El alcalde David Mason informó que los daños más severos se concentraron en el barrio de Gray Ridge, al sur de la ciudad, donde varias viviendas quedaron completamente derruidas. “Algunos residentes quedaron atrapados en sus casas por los escombros y tuvieron que ser rescatados”, señaló.

Respuesta inmediata de las autoridades

La Oficina del Sheriff del Condado de Garfield indicó que, tras el paso del tornado, equipos de emergencia recorrieron casa por casa para liberar a personas atrapadas. La policía local, el Departamento de Bomberos de Enid y la Patrulla de Carreteras de Oklahoma se movilizaron en cuestión de minutos.

El Departamento de Manejo de Emergencias de Oklahoma confirmó el cierre de varias carreteras, incluida parte de la Interestatal 81, además de inundaciones en condados vecinos y daños en graneros.

Videos difundidos desde la zona mostraban montones de escombros donde antes se levantaban casas familiares, además de edificios completamente destruidos.

Daños en infraestructura y la base aérea de Vance

La base aérea de Vance, ubicada a unos 129 kilómetros al norte de Oklahoma City, también sufrió daños: vallas derribadas y afectaciones en equipos. La instalación cerró sus puertas hasta nuevo aviso debido a la interrupción del suministro eléctrico y de agua.

El alcalde Mason destacó la respuesta de la comunidad frente a la emergencia.

El apoyo ha sido extraordinario. Los negocios locales han ofrecido equipos y mano de obra, los vecinos han abierto sus puertas y ya han llegado muchísimos suministros. Así es Enid en los momentos difíciles: seguimos apoyándonos mutuamente”, escribió en redes sociales.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, pidió a la población unirse en oración por los afectados. “La comunidad de Enid se ha visto gravemente afectada por el tornado de esta noche”, expresó en un mensaje redes sociales.

Autoridesdes advirtieron que podrían registrarse más tormentas hasta el viernes por la noche en el centro-sur y sureste del estado. Para el sábado se esperan tormentas eléctricas fuertes a severas, incluso en la zona de Enid, lo que mantiene a las autoridades en alerta.