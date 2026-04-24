Demócratas buscan impedir que Trump lance acción militar contra Cuba sin Congreso

El Senado de Estados Unidos votará la próxima semana una iniciativa impulsada por los demócratas para impedir que el presidente Donald Trump lance un ataque contra Cuba, informaron el viernes asesores del Senado, en respuesta a las amenazas del republicano de emprender acciones militares contra la isla.

Los senadores demócratas Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego presentaron el mes pasado la Resolución sobre los poderes bélicos respecto de Cuba. Según las normas del Senado, los líderes republicanos de la cámara deben permitir que se someta a votación.

Las amenazas belicistas del presidente hacia Cuba dejan claro cuál es su próximo objetivo", dijo Schiff en un comunicado cuando se presentó la resolución.

Aún no se ha anunciado la fecha exacta de la votación, pero los asesores indicaron que esperaban que se celebre antes del 1 de mayo.

Bajo el mandato de Trump, las fuerzas estadounidenses han lanzado ataques contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela y entraron en Caracas para capturar al presidente Nicolás Maduro. Además, junto con Israel, han librado una guerra contra Irán desde el 28 de febrero, todo ello sin la autorización del Congreso.

Desde entonces, Trump ha dicho que "Cuba es la siguiente", y ha alabado la acción militar estadounidense en Venezuela e Irán. No ha especificado qué planea hacer con el país insular, pero ha dicho con frecuencia que cree que el Gobierno del Partido Comunista está al borde del colapso.

Los demócratas han intentado, sin éxito, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, obligar a Trump a detener la acción militar y a obtener la autorización de los legisladores antes de lanzar operaciones militares.

Los compañeros republicanos de Trump, que cuentan con una escasa mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, han votado casi por unanimidad a favor de bloquear las resoluciones presentadas hasta la fecha y aún no hay indicios de que ninguno esté cambiando de postura.

Si bien la Constitución de Estados Unidos establece que es el Congreso, y no el presidente, quien puede declarar la guerra, esa restricción no se aplica a operaciones de corta duración ni a la respuesta ante una amenaza inmediata.

La Casa Blanca dice que Trump, dentro de sus derechos como comandante en jefe para proteger a Estados Unidos, puede ordenar operaciones militares limitadas. Los republicanos del Congreso acusan a los demócratas de presentar las resoluciones únicamente para atacar a Trump.