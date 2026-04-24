EU plantea suspensión de España de la OTAN por no apoyar guerra contra Irán

Un correo electrónico interno del Pentágono esboza las opciones de Estados Unidos para sancionar a los aliados de la OTAN que, en su opinión, no han apoyado las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán.

Entre ellas, contempla la suspensión de España de la Alianza, y la revisión de la postura de EU respecto a la reivindicación británica sobre las Islas Malvinas, dijo a Reuters una fuente estadounidense.

Las opciones se detallan en una nota en la que se expresa la frustración ante la aparente reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos derechos de acceso, base y sobrevuelo (ABO, por sus siglas en inglés) para la guerra contra Irán, según el responsable, que habló bajo condición de anonimato para describir el correo electrónico.

Derechos ABO son "simplemente la base mínima para la OTAN",

El correo electrónico afirmaba que los derechos ABO son "simplemente la base mínima para la OTAN", según el responsable, quien añadió que las opciones estaban circulando en las altas esferas del Pentágono.

Una de las opciones del correo electrónico prevé suspender a los países "difíciles" de puestos importantes o prestigiosos en la OTAN, dijo el responsable.

El presidente Donald Trump ha criticado duramente a los aliados de la OTAN por no enviar sus armadas para ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, que quedó cerrado al tráfico marítimo mundial tras el inicio de la guerra aérea el 28 de febrero.

También ha declarado que está considerando retirarse de la Alianza.

"¿No lo harías tú si estuvieras en mi lugar?", preguntó Trump a Reuters en una entrevista el 1 de abril, en respuesta a una pregunta sobre si era posible que Estados Unidos se retirara de la OTAN.

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La intención de EU no es salir de la OTAN o cerrar bases en Europa

Pero el correo electrónico no sugiere que Estados Unidos lo haga, dijo el responsable. Tampoco propone cerrar bases en Europa.

No obstante, la fuente no quiso confirmar si las opciones incluían la retirada de algunas fuerzas estadounidenses de Europa, como se preveía.

Al ser preguntado por el correo electrónico, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, respondió: "Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no han estado ahí para nosotros".

El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y, en su lugar, cumplan con su parte. No tenemos más comentarios sobre ninguna deliberación interna al respecto", dijo Wilson.

Kay Nietfeld

El gobierno de Trump percibe una "sensación de privilegio" en Europa

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha suscitado serias dudas sobre el futuro del bloque, que cuenta con 76 años de antigüedad, y ha provocado una preocupación sin precedentes de que EU podría no acudir en ayuda de los aliados europeos en caso de que estos fueran atacados, según afirman analistas y diplomáticos.

Reino Unido, Francia y otros países afirman que sumarse al bloqueo naval de EU equivaldría a entrar en guerra, pero que estarían dispuestos a ayudar a mantener abierto el estrecho una vez que se produjera un alto el fuego duradero o el conflicto llegara a su fin.

Sin embargo, responsables del Gobierno de Trump han subrayado que la OTAN no puede ser una calle de sentido único.

La frustración de EU y Trump con las negativas de España

Han expresado su frustración con España, donde el Gobierno socialista dijo que no permitiría que sus bases o su espacio aéreo se utilizaran para atacar a Irán. Estados Unidos cuenta con dos importantes bases militares en España: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

Las opciones políticas esbozadas en el correo electrónico tendrían por objeto enviar una señal contundente a los aliados de la OTAN con el objetivo de "disminuir la sensación de privilegio entre los europeos", dijo el responsable, resumiendo el correo electrónico.

La opción de suspender a España de la Alianza tendría un efecto limitado en las operaciones militares estadounidenses, pero un impacto simbólico significativo, argumenta el correo electrónico.

El responsable no reveló cómo Estados Unidos podría llevar a cabo la suspensión de España de la Alianza, y Reuters no pudo determinar de inmediato si existía un mecanismo en la OTAN para hacerlo.

El memorándum también incluye la opción de reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las "posesiones imperiales" europeas de larga data, como las Islas Malvinas, cerca de Argentina.

La página web del Departamento de Estado afirma que las islas son administradas por Reino Unido, pero siguen siendo reclamadas por Argentina, cuyo presidente, el libertario Javier Milei, es aliado de Trump.

Reino Unido y Argentina libraron una breve guerra en 1982 por las islas después de que Argentina intentara sin éxito tomarlas. Unos 650 soldados argentinos y 255 británicos murieron antes de que Argentina se rindiera.

Trump ha insultado repetidamente al primer ministro británico Keir Starmer, tachándolo de cobarde por su renuencia a unirse a la guerra de EEUU contra Irán, afirmando que "no es Winston Churchill" y describiendo los portaaviones británicos como "juguetes".

Inicialmente, Reino Unido no accedió a la petición de EU de permitir que sus aviones atacaran Irán desde dos bases británicas, pero más tarde accedió a permitir misiones defensivas destinadas a proteger a los residentes de la región, incluidos los ciudadanos británicos, ante las represalias iraníes.

En declaraciones a los periodistas en el Pentágono a principios de este mes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que "muchas cosas han quedado al descubierto" en la guerra con Irán, señalando que los misiles de largo alcance de Irán no pueden alcanzar Estados Unidos, pero sí Europa.

Nos encontramos con preguntas, obstáculos o vacilaciones. (...) No se puede hablar de una alianza sólida si hay países que no están dispuestos a apoyarte cuando los necesitas", dijo Hegseth.

Con información de Reuters.

*mcam