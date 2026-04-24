Estados Unidos reduce aranceles al acero y aluminio de México y Canadá para la industria automotriz

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció este jueves una reducción limitada de aranceles para el acero y el aluminio provenientes de México y Canadá, destinados a la fabricación de automóviles, camiones y autopartes en territorio estadounidense. La medida permitirá que las tasas bajen del 50% al 25% en los envíos que cumplan con los requisitos establecidos.

El documento, publicado en el Registro Federal, implementa una disposición de la proclamación emitida por el presidente Donald Trump en octubre de 2025 sobre aranceles aplicables a camiones, autobuses y piezas de servicio mediano y pesado. La base legal se encuentra en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que faculta al gobierno a imponer o ajustar aranceles por motivos de seguridad nacional.

Detalles del ajuste arancelario

El ajuste arancelario establece una reducción de las tasas del 50% al 25% para aquellos envíos de acero y aluminio que cumplan con criterios específicos. La medida se limita a los insumos utilizados en la producción de automóviles, camiones medianos y pesados, autobuses y autopartes, y busca fortalecer la cadena de suministro norteamericana.

El beneficio no es automático ya que sólo podrán acceder las empresas de México y Canadá que presenten compromisos formales de inversión para expandir la capacidad de producción dentro de Estados Unidos.

A partir del 23 de abril, los productores elegibles deberán enviar documentación detallada a la Administración de Comercio Internacional, demostrando sus planes de inversión y el impacto que tendrán en la creación de empleos y en el incremento de la capacidad productiva nacional.

Otro requisito clave es la certificación de origen. Los materiales deben ser fundidos y vertidos originalmente en México o Canadá, con el fin de evitar la triangulación de acero o aluminio provenientes de terceros países, como China. Además, el uso final de estos insumos debe destinarse exclusivamente a la fabricación de vehículos y autopartes, garantizando que el alivio arancelario se concentre en sectores estratégicos para la economía estadounidense.

Impacto en la industria automotriz

La política beneficia directamente a los grandes fabricantes estadounidenses, que dependen de cadenas de suministro integradas en Norteamérica. El alivio arancelario busca reducir costos de producción y fortalecer la competitividad de la industria frente a mercados internacionales.

El Departamento de Comercio subrayó que esta medida forma parte de una estrategia de reindustrialización, destinada a incentivar la inversión en territorio estadounidense y garantizar que las cadenas de suministro críticas para la industria automotriz se mantengan dentro de Norteamérica.