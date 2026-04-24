Irán presentará propuesta para satisfacer exigencias de Estados Unidos, afirma Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes a Reuters que Irán tiene previsto presentar una oferta destinada a responder a las exigencias estadounidenses, justo cuando se espera la reanudación de las conversaciones en Pakistán.

“Están preparando una oferta y tendremos que ver”, dijo Trump en una entrevista telefónica, aunque reconoció que aún no conoce los detalles de la propuesta. Al ser consultado sobre con quién negocia Washington, respondió: “No quiero decirlo, pero estamos tratando con las personas que están al mando ahora”.

Delegaciones en Islamabad

Trump confirmó que sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este sábado por la mañana a Islamabad para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó a periodistas que ambos partirán en las próximas horas para participar en el encuentro.

Por su parte, Reuters había adelantado que Araqchi llegaría el viernes a la capital pakistaní para discutir propuestas que permitan reanudar las conversaciones de paz con Estados Unidos.

Estado de las negociaciones

Las conversaciones en Pakistán forman parte de los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel. La primera ronda de contactos, celebrada semanas atrás en Islamabad, concluyó sin acuerdo, pero la expectativa de una nueva propuesta iraní abre la posibilidad de avances.

La confirmación de Trump sobre una oferta iraní marca un momento clave en el proceso diplomático, con ambas partes bajo presión para lograr un entendimiento que permita sostener la tregua decretada recientemente y evitar una nueva escalada militar.