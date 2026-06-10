Por primera vez en una década, cae el número de desplazados forzados en el mundo: ONU

El mundo contaba a finales de 2025 con 117.8 millones de personas desplazadas por la guerra u otras formas de violencia, una cifra que disminuyó por primera vez en una década, informó el jueves la ONU.

El número de personas obligadas a huir de la persecución, los conflictos, la violencia, las violaciones de los derechos humanos o los acontecimientos que perturban gravemente el orden público [...] se redujo a 117 mil 8 millones", anunció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La agencia precisó que el 58 por ciento de esos desplazados lo estaban dentro de su propio país.

Según ACNUR , se trata del primer descenso en una década, con 5.4 millones de personas desplazadas menos que a finales de 2024.

La agencia señala que "esta evolución se debe a un fuerte aumento de los retornos de refugiados y desplazados internos en algunas de las crisis de desplazamiento más graves del mundo, en particular en Afganistán, la República Democrática del Congo, Sudán y Siria".

Sin embargo "muchos de estos retornos no se produjeron en condiciones de seguridad y estabilidad, sino bajo diversas formas de presión, hacia países donde persiste la inseguridad, donde las infraestructuras han sufrido daños y donde el acceso a los servicios básicos y a las oportunidades económicas sigue siendo muy limitado", advirtió a periodistas el Alto Comisionado para los Refugiados, Barham Salih.

Colombia, principal país de acogida

En lo que respecta a los solicitantes de asilo, el número de nuevas solicitudes individuales superó al de resoluciones dictadas.

Por ello, el número de solicitantes en espera de una resolución aumentó en 645.300, alcanzando los casi 9 millones de personas en todo el mundo.

Los solicitantes de asilo deben tener acceso a procedimientos justos y eficaces que permitan examinar su solicitud de protección. Las personas que huyen de los conflictos, las persecuciones y la violencia deben disponer de vías efectivas para buscar refugio", reclamó Salih.

Por otra parte, la agencia estimó que a finales de 2025 había a 4.5 millones de apátridas en el mundo, un 3 por ciento más que el año anterior.

ACNUR calculó que solo en el año 2025, cerca de 5.4 millones de personas se vieron obligadas a huir de su país para buscar refugio en otro lugar, en la mayoría de los casos en Estados vecinos.

Colombia fue el principal país de acogida a nivel mundial, recibiendo a 2.8 millones de refugiados y otras personas necesitadas de protección internacional.

Ocho países representaron por sí solos casi seis de cada diez desplazados transfronterizos: Sudán (952.700), Ucrania (788 mil 100), Venezuela (455 mil 300), Sudán del Sur (232 mil 800), Burkina Faso (221 mil 300), Afganistán (191 mil 400), Malí (177.200) y Birmania (165 mil 400).

En cuanto a los retornos, que en 2025 superaron los 14.7 millones de personas, el 92% de ellos se concentró en seis países: la República Democrática del Congo (3.6 millones), Sudán (3.6 millones), Siria (3.3 millones), Afganistán (2 millones), Ucrania (718.300) y Birmania (415 mil 200).

Por otra parte, el número de refugiados que llegaron a países de reasentamiento, que en 2024 había alcanzado su nivel más alto en al menos cuarenta años, se redujo en 2025, debido principalmente a la disminución de las admisiones en los principales países de acogida, en particular Estados Unidos.

Esta disminución se produjo a pesar de que ACNUR estimaba en 2.9 millones el número de refugiados que necesitaban ser reasentados en 2025, "lo que ilustra la creciente brecha entre las necesidades y las soluciones disponibles".

Impacto de las crisis

A principios de 2026, varias crisis influyeron en las tendencias mundiales de los desplazamientos forzados, como en Líbano (1 millón de desplazados internos) o en Irán (3,2 millones).

Estos conflictos también provocaron un aumento de los retornos en condiciones difíciles.

Así, a mediados de mayo de 2026, unos 549 mil 800 sirios y 678 mil 500 afganos habían regresado a sus países de origen desde varios países, a menudo debido al deterioro de la situación de seguridad en sus países de asilo, especialmente en Líbano e Irán.

Barham Salih afirmó en Ginebra que se fijó como objetivo reducir a más de la mitad el número de refugiados durante la próxima década.

La idea, según él, es desarrollar aún más las posibilidades de retorno voluntario, reasentamiento y visados humanitarios, pasando de la asistencia tradicional a enfoques que favorezcan la autonomía económica de los refugiados.

Debemos hacer comprender a los Estados miembros, a las diferentes partes implicadas y a los países de acogida que, más allá de la asistencia inmediata, existe un camino que permite alcanzar una situación más sostenible", explicó Salih.

Según ACNUR, el número de personas desplazadas por la fuerza en el mundo se mantuvo globalmente estable a finales de abril de 2026 en comparación con finales de 2025, situándose entre 117 y 118 millones.