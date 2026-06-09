Coronel congoleño es condenado a muerte por asesinato de expertos de la ONU

Un tribunal militar de la República Democrática del Congo (RDC) condenó a muerte al coronel Jean de Dieu Mambweni, acusado de participar en la conspiración para asesinar a los expertos de la ONU Zaida Catalán y Michael Sharp en 2017. La decisión, emitida por el Tribunal Militar Superior de Kinsasa, revocó la sentencia inicial de 2022, cuando Mambweni había recibido diez años de prisión por desobediencia y omisión de auxilio.

La fiscalía militar apeló, argumentando que su responsabilidad era mayor, y el tribunal concluyó que el coronel orquestó activamente los homicidios, calificándolos como crimen de guerra de asesinato. Aunque la condena es a muerte, la RDC no ha ejecutado sentencias desde 2003, por lo que en la práctica se traducirá en cadena perpetua.

Catalán, de origen sueco-chileno, y Sharp, estadounidense, investigaban masacres en la región de Kasai cuando fueron detenidos el 12 de marzo de 2017 por combatientes de la milicia Kamuina Nsapu en un puente cercano a la aldea de Moyo-Musila. Posteriormente fueron llevados a un bosque y ejecutados a disparos. Sus cuerpos aparecieron 16 días después.

El proceso judicial, que se prolongó casi nueve años, también confirmó las condenas a muerte dictadas en 2022 contra decenas de miembros de la milicia.

Sospechas de implicación estatal

El caso ha estado marcado por sospechas de que los asesinatos beneficiaron intereses del Estado congoleño. Inicialmente, los fiscales desestimaron la participación de agentes estatales, pero posteriormente detuvieron a Mambweni y a otros funcionarios acusados de colaborar con los rebeldes.

La hermana de Zaida Catalán, Elizabeth Morseby, celebró que el tribunal reconociera la existencia de una conspiración:

Esto confirma que Zaida y Michael no fueron simplemente víctimas de un acto de violencia aleatorio”

Sin embargo, advirtió que la justicia sigue incompleta, recordando grabaciones atribuidas a Mambweni en las que expresaba preocupación por que los expertos pudieran incriminar a las autoridades y revelar fosas comunes ocultas.

Críticas de organizaciones de derechos humanos

En enero, Human Rights Watch denunció que el juicio de 2022 había ignorado pruebas en video que mostraban a agentes del Gobierno ayudando a dirigir a los expertos hacia la emboscada.

Por su parte, Paul Nsapu Mukulu, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la RDC, afirmó que era improbable que Mambweni hubiera actuado solo:

Todas las pruebas apuntan a que el doble asesinato de los expertos de la ONU constituye un delito de Estado, y un delito de Estado no se resuelve fácilmente”

Con información de Reuters.