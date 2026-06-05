Soldados de Israel disparan a bebé en Cisjordania; van 70 menos muertos y más de 800 heridos

Disparos del ejército israelí mataron a un bebé e hirieron a sus padres en el sur de la Cisjordania ocupada, informó el ministerio de Salud palestino.

El bebé de siete meses, murió y sus padres resultaron levemente heridos "después de que las fuerzas de ocupación abrieran fuego contra ellos el viernes por la noche" en el sur de la ciudad de Hebrón, indicó el ministerio en un breve comunicado.

Tareq Barbarawi, director del hospital gubernamental de Hebrón, había señalado más temprano a la AFP que el bebé había sido hospitalizado por heridas "graves".

Según la agencia oficial de noticias palestina Wafa, el ejército israelí disparó en dirección al vehículo de la familia.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967.

La violencia vinculada al conflicto israelo-palestino se ha disparado en este territorio al margen de la invasión de Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento político palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Desde entonces, soldados o colonos israelíes mataron a al menos mil 80 palestinos, tanto combatientes como civiles, según un recuento de la AFP basado en datos del ministerio de Salud palestino.

Las cifras oficiales de Israel muestran que al menos 46 israelíes, tanto civiles como soldados, murieron allí en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes en el mismo periodo.

Impunidad, expansión y violencia sistemática

La muerte del bebé palestino ocurre en un territorio sometido a una ocupación militar que dura desde 1967 y donde organismos internacionales han documentado un aumento de las violaciones a los derechos humanos.

En marzo de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó que más de 36 mil palestinos habían sido desplazados de manera forzada en Cisjordania debido a la expansión de asentamientos israelíes y a la violencia de colonos, una situación que la propia ONU advirtió que podría constituir una política de transferencia forzosa de población e incluso limpieza étnica.

La comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes en territorio ocupado y los identifica como una violación del derecho internacional.

En Cisjordania ocupada, las denuncias contra Israel no se limitan a la expansión de asentamientos y los desplazamientos forzados. Datos difundidos por UNICEF en mayo de 2026 indican que al menos 70 niños y adolescentes palestinos murieron y más de 800 resultaron heridos en los territorios palestinos ocupados —sin incluir Gaza— desde inicios de 2025.

El organismo señaló que el 93 por ciento de las muertes infantiles registradas fueron causadas por fuerzas israelíes, mientras que el resto se atribuyó a ataques de colonos u otros incidentes relacionados con la ocupación.

Datos recopilados por organizaciones israelíes e internacionales muestran que más de mil 100 palestinos, incluidos cientos de menores de edad, han muerto a manos de soldados o colonos desde 2020, mientras que la inmensa mayoría de las investigaciones por agresiones contra civiles palestinos terminan sin acusaciones formales.

La magnitud de los crímenes de Israel es aún mayor en Palestina. La UNICEF informó que hasta febrero de 2026 habían muerto al menos 21 mil 289 niños en Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, mientras decenas de miles más resultaron heridos o quedaron huérfanos y desplazados.

Otros registros respaldados por organismos internacionales sitúan el número de menores fallecidos por encima de los 18 mil, una cifra sin precedentes recientes en conflictos contemporáneos y que ha llevado a expertos de la ONU, organizaciones humanitarias y juristas internacionales a denunciar posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Exfuncionarios israelíes han llegado a advertir que la violencia de colonos israelíes opera bajo un esquema de tolerancia institucional que favorece el desplazamiento de comunidades palestinas

La actuación militar israelí también ha sido objeto de fuertes cuestionamientos fuera de Palestina.

En Líbano, la ONU denunció que ataques israelíes posteriores al alto el fuego de noviembre de 2024 dejaron al menos 127 civiles muertos y provocaron nuevos desplazamientos de población, mientras que organismos internacionales investigan posibles violaciones al derecho humanitario.

Paralelamente, informes de entidades internacionales y expertos independientes han acusado a Israel de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras graves infracciones en los territorios palestinos ocupados, señalamientos que han incrementado la presión internacional para exigir rendición de cuentas por las acciones militares israelíes en la región.