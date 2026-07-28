Ordenan evacuar base militar estadounidense en Corea del Sur por fuga de fósforo blanco

Las autoridades de Corea del Sur ordenaron la evacuación preventiva de residentes cercanos a la Base Aérea de Osan, ubicada en la ciudad de Pyeongtaek, al sur de Seúl, tras el reporte de una fuga de fósforo blanco.

La medida fue levantada horas después, cuando se informó que las labores de descontaminación habían concluido y que ya no existía riesgo para la población.

De acuerdo con un comunicado, la fuga fue detectada alrededor de las 17:00 horas (tiempo local) dentro de la instalación militar. El gobierno municipal envió alertas a los habitantes para que se trasladaran a un lugar seguro y evitaran cualquier contacto con la piel.

La policía estableció un perímetro de seguridad de entre 300 y 500 metros, restringiendo el paso de peatones y desviando el tránsito vehicular. Personas dentro y fuera de la base fueron evacuadas por precaución.

El fósforo blanco es una sustancia química utilizada con fines militares, principalmente en municiones incendiarias y proyectiles Especial

El Ala de Caza 51 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó la creación de un perímetro de seguridad de aproximadamente 305 metros, aunque no especificó que se tratara de una fuga de fósforo blanco. Las Fuerzas Estadounidenses en Corea no ofrecieron detalles adicionales sobre las causas del incidente.

¿Qué es el fósforo blanco?

El fósforo blanco es una sustancia química utilizada con fines militares, principalmente en municiones incendiarias y proyectiles generadores de humo. Al entrar en combustión, alcanza temperaturas extremadamente altas, capaces de provocar incendios y quemaduras graves al contacto con la piel.

Su uso en conflictos armados ha sido objeto de controversia y debate internacional debido a los riesgos que representa para la población civil.

Hasta el momento, las autoridades surcoreanas no han reportado personas lesionadas ni daños mayores derivados del incidente en la Base Aérea de Osan.