Atrapados en centro comercial Aeon Mall Kumamoto tras terremoto en Japón

Las labores de búsqueda y rescate continúan en el Aeon Mall Kumamoto, uno de los centros comerciales más importantes de la prefectura de Kumamoto, luego de que el terremoto de magnitud 7.1 registrado este martes provocara severos daños estructurales en el inmueble.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Kamimashiki, cuatro personas fueron trasladadas en ambulancia desde el centro comercial alrededor de las 21:10 horas del 28 de julio. Las autoridades informaron que todas se encontraban conscientes al momento de su traslado, aunque hasta ahora no se ha dado a conocer la gravedad de sus lesiones.

Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen las operaciones de búsqueda al considerar que aún podría haber personas atrapadas dentro del edificio.

Las autoridades japonesas trabajan para determinar la magnitud de la emergencia dentro del Aeon Mall Kumamoto. De acuerdo con fuentes policiales, existe la posibilidad de que entre 20 y 30 personas permanezcan al interior del inmueble, aunque todavía no se ha confirmado si entre ellas hay clientes, empleados o visitantes.

La evaluación de los daños continúa mientras rescatistas inspeccionan las áreas afectadas por el colapso de parte de la estructura.

"Ni siquiera sabemos cuántas personas han muerto"

La incertidumbre sobre el número de víctimas persiste. La Policía de la Prefectura de Kumamoto informó que, hacia las 20:45 horas, el complejo comercial permanecía completamente sin energía eléctrica.

Ni siquiera sabemos cuántas personas han muerto", señalaron autoridades policiales, al tiempo que reconocieron que "desconocemos cuántas personas están atrapadas dentro del edificio o cuántas víctimas hay", debido a las condiciones en las que se desarrollan las labores de búsqueda.

Poco antes de las 18:00 horas, los servicios de emergencia comenzaron a recibir múltiples llamadas al número 110 reportando que "el muro del centro comercial se había derrumbado".

Tras los primeros reportes, la Comisaría de Policía de Mifune desplegó un operativo de búsqueda y rescate para localizar posibles sobrevivientes entre los escombros y verificar la situación al interior del inmueble.

Una mujer que trabaja en una tienda de conveniencia cerca del centro comercial Aeon Mall Kumamoto dijo haber sentido un temblor un rato después del terremoto. "Pensé que era una réplica de magnitud 3".

Escuché que hubo una explosión", y cuando salí, pude ver humo que venía del centro comercial Aeon. Me dijeron que los camiones de bomberos se estaban reuniendo allí”.

Personas aguardan en un parque tras evacuar edificios a raíz de un fuerte terremoto en la ciudad de Kumamoto. AFP

Despliegan 3 mil 600 militares para labores de rescate

Ante la gravedad de la emergencia, el Gobierno de Japón reunió al Cuartel General de Respuesta ante Desastres de Emergencia en la Oficina del Primer Ministro, donde se anunciaron nuevas acciones para atender la crisis provocada por el terremoto.

El Primer Ministro informó que las Fuerzas de Autodefensa de Japón desplegarán aproximadamente 3 mil 600 efectivos en la prefectura de Kumamoto, en respuesta a la solicitud de apoyo realizada por las autoridades locales.

Asimismo, ordenó a los equipos de emergencia "trabajar incansablemente, durante toda la noche, para determinar la magnitud total de los daños lo antes posible y rescatar y salvar la vida de las víctimas".

Durante la reunión, el jefe del Gobierno subrayó que "es necesario que el gobierno colabore estrechamente con los gobiernos locales y movilice todos sus recursos para tomar medidas preventivas".

También instruyó a las dependencias responsables garantizar el suministro de alimentos, agua potable y otros artículos de primera necesidad, además de enviar aires acondicionados portátiles y generadores eléctricos para proteger a la población evacuada de las altas temperaturas.

Finalmente, enfatizó que "se deben garantizar buenas condiciones para la evacuación", mientras continúan las labores de rescate y la evaluación de daños provocados por el fuerte sismo que sacudió el suroeste de Japón.