Cuba señala de “hostil e infundada” decisión de De la Espriella de cortar vínculos con la isla

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó el anuncio del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella Otero, de cerrar la embajada de ese país en La Habana. La isla calificó la medida como un “acto de subordinación a la política de agresión de los Estados Unidos”.

En un comunicado, la cancillería cubana afirmó que se trata de declaraciones que “se apartan de las históricas relaciones de amistad y hermandad entre Cuba y Colombia”.

El texto oficial subraya que, de concretarse, la medida “no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos”, y evidenciaría la subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división promovida por Washington.

De concretarse esta decisión, que no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos, quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por los Estados Unidos, así como sus conexiones con lo más infame y vulgar de la política anticubana en ese país"

La cancillería agregó que la acción es “hostil e infundada” y no representa el sentir del pueblo colombiano. Además, reafirmó que Cuba seguirá honrando sus compromisos con los estudiantes de Medicina que cursan estudios en la isla, como parte de los Acuerdos de Paz de 2016.

Con Colombia existe una relación bilateral fluida, que exhibe avances importantes en el ámbito económico-comercial, en la cooperación y los intercambios académicos, en beneficio de los dos pueblos. Ha sido interés permanente de Cuba ampliarla y fortalecerla."

Colombia reorganiza sus relaciones diplomáticas

El comunicado destaca que Cuba mantiene con Colombia una relación fluida, con avances en el ámbito económico-comercial, en la cooperación y en los intercambios académicos, en beneficio de ambos pueblos.

La hermandad de ambos pueblos y naciones se impondrá a todo intento por afectarla”, puntualizó la nota diplomática.

El anuncio de De la Espriella se da en medio de una reorganización de la red diplomática colombiana, que contempla el cierre de al menos 14 embajadas, incluidas las de Cuba, Haití y Nicaragua. El presidente electo aseguró que en los casos de Cuba y Nicaragua “no habrá vínculo alguno con tiranías”.

La decisión ocurre en un momento de tensiones crecientes entre Washington y La Habana, tras el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos en enero y nuevas sanciones en mayo contra empresas extranjeras que mantienen relaciones con el gobierno cubano.